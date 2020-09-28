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Ormanlık alanda yangın sonrası yanmış ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Antalya’da ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından, alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedi bulundu.

Antalya’da ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından, alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen 40’lı yaşlardaki cesetle ilgili polis inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesediyle karşılaşıldı. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen cesedin üzerinde kimliğe rastlanılmadı.
40’lı yaşlarda olduğu değerlendirilen şahsın cesedi, ölüm nedeni tespit edilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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