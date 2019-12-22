HABER

Ormanlık alandaki kundaklama şüphesi polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 15:19 | Son Güncelleme

  SANCAKTEPE'de  bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bugün 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yangının ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığını belirledi ve kundaklama şüphesini göz önüne alarak bölgeye takviye polis ekipleri istedi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri ormanlık alanda ve çevredeki şüpheli kişiler üzerinde denetim yaptı.

(FOTOĞRAF)

Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildiPakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi
Bahçeli’ye Tavşanlı leblebisiBahçeli’ye Tavşanlı leblebisi
Baba ve 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vuran 2 şüpheli yakalandıBaba ve 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vuran 2 şüpheli yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Dev projede sona yaklaşılıyor

Dev projede sona yaklaşılıyor

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Aydos Ormanı’nda üç ayrı yangın çıktı

Aydos Ormanı’nda üç ayrı noktada yangın

CHP’nin acı günü! Hüseyin Karadeli hayatını kaybetti

CHP’nin acı günü

Mersin’de vatandaşlar denize girdi

Mersin’de vatandaşlar denize girdi

ODTÜ'de yapılan uçak kanadı şekil değiştirebiliyor

ODTÜ'de yapıldı! Müthiş özellik

Samsun'da askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı

Askerden intihar girişimi! Nedeni şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.