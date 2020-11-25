Ormanlık alandaki sevgili tartışması kanlı bitti

Bursa’da sevgililer arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahalesi’inde çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgili oldukları iddia edilen İsmail İlgi ve Zehra Y., ormanlık alandaki çiftlik evinde buluştu. Şehrin 30 kilometre uzaklığındaki çiftlik evinde zaman geçiren çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çift arasında arbede yaşandı. Silah ve çığlık seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıların yanına giderek, İsmail İlgi’nin hayatını kaybettiğini ve Zehra Y.’nin yaralandığını belirledi. Yaralı Zehra Y., olay yerinde verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek İsmail İlgi’yi kendisinin vurduğunu söyledi.

Yaralı Zehra Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başattı.

