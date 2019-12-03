HABER

Ormanlık alandan gelen patlama sesi sonrası alevler yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 07:00 | Son Güncelleme

Gece saatlerinde Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan patlama sesi duyuldu.

Ormanlık alandan gelen patlama sesi sonrası alevler yükseldi

Gece saatlerinde Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan patlama sesi duyuldu. Patlamanın hemen ardından yükselen alevler itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.
Yükselen alevlere müdahale bir hayli zor oldu
Olay, saat 05.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda yer alan toprak yoldan duyulan patlama sesi sonrası yükselen alevler itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Yanan otomobile müdahale konusunda coğrafi şartlardan dolayı bir hayli zorlanan itfaiye erleri yangın tüpleriyle alev topuna dönen araca yaklaşırken oldukça zor anlar yaşadı. Aracın bir kez daha patlama riskine karşı güvenlik önlemi alarak çevresindeki polis ekiplerini uzaklaştıran itfaiye erleri daha sonra alevlere müdahale etti. Orman itfaiyesinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.
Aracın terk edildiği anlaşıldı
İtfaiye ekipleriyle birlikte bir çok polis ekibinin sevk edildiği yangında otomobil içerisinde ve çevresinde kimseye rastlanılmadı. Küle dönen otomobilin lüks bir arazi aracı olduğu tahmin edilirken yan tarafında bulunan ceket olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere yangından etkilenmeyecek bir noktaya alındı. El fenerleri ve itfaiye aracının ışıklarıyla çevreyi detaylı bir şekilde inceleyen ekipler hiçbir kimsenin izine rastlamadı. Polis ekipleri ormanlık alanda alev topuna dönen otomobille ilgili soruşturma başlattı.

Ormanlık alandan gelen patlama sesi sonrası alevler yükseldi

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varKazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Şoke eden açıklama: En az 208 kişi öldü

Şoke eden açıklama: En az 208 kişi öldü

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

Görevde yükselmelerine karar verilen hakim ve savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Liste yayımlandı! HSK kararları Resmi Gazete'de!

Cyber Monday nedir? Black Friday'den (Muhteşem Cuma) sonra şimdi de Siber Pazartesi!

Cyber Monday 2019 indirimleri nedir?

BİLSEM sınavı 2020 ne zaman? BİLSEM başvuru tarihlerini MEB duyurdu

BİLSEM sınavı 2020 ne zaman?

2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.