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Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 20:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ormanlık alanda gezen iki kişi, çuval içerisinde iki köpek buldu.

Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, ormanlık alanda gezen iki kişi, çuval içerisinde iki köpek buldu. Köpeklerden birinin öldüğünü, diğerinin ise ölmek üzere olduğunu fark eden iki kişi, hayvana su ve ekmek verdi. Yetkililer, iki köpeği ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatırken, köpeği bakıma aldı.
Olay, öğle saatlerinde Demre ilçesindeki Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi, ağacın dibindeki çuvalın hareket ettiğini gördü. Çuvalın yanına giden iki kişi, içinden sesler geldiğini duydu. İkili, çuvalı açtıklarında iki köpeğin yattığını gördü. Köpeklerden biri yavaş yavaş hareket ederken, diğeri hareketsiz halde yatmaya devam etti. Bunun üzerine yatan köpeğin nefesini kontrol eden iki kişi, öldüğünü belirledi. Diğer köpeğin ise açlık ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu anlayan ikili, hayvana su içirdi, yanlarında bulunan ekmekten yedirdi. İkili çuval içinde buldukları köpeğin görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarında da paylaşarak olaya tepki gösterdi.
İhbar üzerine gelerek bölgede inceleme yapan yetkililer, köpekleri çuval içinde ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Kurtarılan köpek ise Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulunduOrmanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulunduOrmanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulunduOrmanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu

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