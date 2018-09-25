"Ormanya" hayvan popülasyonuna katkı sağlayacak

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 bin dönümlük alana kurulan, "Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya"da hayvanların çoğalmaları sağlanarak, çevre ormanlara salınması planlanıyor.

İçerisinde hayvanat bahçesi, botanik yol, serbest yaban alanı ve Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin de yer aldığı Kartepe'deki parkta, 57 türden 655 hayvan bulunuyor. Bu yıl içeresinde ise parkta, 13 kızıl geyik, 21 ceylan, 8 alageyik ve 2 karaca dünyaya geldi.

Parkta, günün her saati veteriner ekibin takibinde olan hayvanlar, her zaman temiz su ve yem imkanı bulabiliyor.

- "Hayvanlara özel bakım yapıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların doğayla baş başa kalabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Ormanya"nın dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise "en büyük" Doğal Yaşam Parkı olduğunu söyledi.

Ormanya'nın yapımında doğaya hiçbir müdahalenin olmadığını vurgulayan Karaosmanoğlu, 4 bin dönüm alan üzerine kurulu parkta 57 türde 655 hayvanın bulunduğunu kaydetti.