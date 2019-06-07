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Ormanya valabilere yeni yuva oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

Eskişehir Hayvanat Bahçesinden 5 küçük kanguru türü valabi, Kocaeli'deki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkına getirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, 5 küçük kanguru türü valabiye yuva oldu.

Eskişehir Hayvanat Bahçesinden 2 yetişkin dişi, 2 yetişkin erkek ve 1 yavru valabi, Ormanya Doğal Yaşam Parkına getirildi.

Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde karantinaya alınan valabiler için iyileştirme süreci başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, valabilerin genel sağlık muayenelerinin ardından doğaya ve yeni yaşam alanlarına uyumlarının gözleneceği, günlük kontrollerinin veteriner hekimlerce devam edeceği bildirildi.

Çocuk Hayvanat Bahçesinde 500 metrekarelik alan hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Valabiler için gerekli tüm çalışmalar yapıldı. Toprak zemin üzerine hazırlanan bölgenin, doğal yaşamlarına en uygun alan haline getirilmesi için büyük özen gösterildi. Yeşillendirme çalışmalarıyla valabilerin doyasıya gezebilecekleri geniş bir alan oluşturuldu." ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada, getirilen yeni üyelerin Ormanya Doğal Yaşam Parkında bulunan tek valabiyle geniş bir aile olacağı kaydedildi.

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