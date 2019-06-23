"Ormanya" yabancı kampçıların gözde mekanı oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan karavan ve çadır kamp alanı, yabancı turistleri ağırlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, karavan ve çadır kamp alanı, yerli ve yabancı doğaseverlere güvenli kamp imkanı sağlıyor.

Kampçılara, 24 saat güvenlik kontrolü sağlanan alanda tuvalet, su, elektrik, karavanlara özel şarj istasyonu gibi temel hizmetler veriliyor. Ormanya'ya yerli turistlerin yanı sıra yabancı doğaseverler de ilgi gösteriyor.

Tatillerine Türkiye turu ile devam eden Alman ve İngiliz turistlerin duraklarından biri de Ormanya Doğal Yaşam Parkı oldu.

Karavan ve çadır kamp alanında konaklayan yabancı turistler, daha sonra çocuklarıyla birlikte 73 türde 800'den fazla hayvanın yaşadığı Ormanya'yı gezdi.

Lemur besleyerek yeni bir deneyim yaşayan kampçılar, kanguruları da ziyaret etti.

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