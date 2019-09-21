Ormanya'da doğa ile baş başa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 2018 yılında açılan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'yı hafta sonu ortalama 70- 80 bin kişi ziyaret ediyor. 4 bin dönüm alana kurulu olan Ormanya'nın içinde kızıl geyik, ceylan, karaca, yılkı atı, dağ keçisi gibi yaban hayvanların doğal yaşam alanları da bulunuyor. Ayrıca 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurları bulunan Ormanya içinde doğada zaman geçirmek isteyenler için 50 çadır ve 24 karavanın kamp alanı var. Ormanya'daki böceklerin yuva kurabileceği 'Böcek Oteli', sivrisineklerle biyolojik mücadele yapmak amacıyla kurulan 'Yarasa Evleri' ve küçük evlerin bulunduğu 'Orman Köy' de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki 4 bin dönüm alanda kurulu olan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 'Ormanya', hafta sonları binlerce kişinin akınına uğruyor. Ücretsiz olan parkta hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile kamp alanları bulunuyor.

İstanbul'dan gezmek için Ormanya'ya geldiklerini söyleyen Büşra Çıplak, "Arkadaşlarımız geçen hafta gelmişti bize de önerdiler. Hem ücretsiz olması hem doğanın içinde olması dikkatimizi çekti. Hem hayvanları göreceğiz hem de doğayla iç içe olacağız. Şu anda da böcek otelindeyiz burayı inceliyoruz. Gayet güzel bir yer. Daha önce bu kadar büyük bir alanı gezmemiştim o yüzden çok hoşumuza gitti." dedi.

Ormanya'yı merak ettikleri için Ankara'dan görmeye geldiğini belirten Hasan Sönmeztaş, "Gayet güzel bulduk burayı ama şansımıza biraz hava kötü, ona rağmen çok keyifli bir yer. Daha önce bu kadar yeşil bir alan görmemiştik zaten Ankara'da çok bir şansımız yok. Yeşili seviyoruz o yüzden buraya gelmeyi tercih ettik. Buraya sık sık gelmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

İlk defa Ormanya'ya geldiğini söyleyen Yeşim Özalp, "İstanbul'dan günübirlik geldik. Çok büyük bir alan ve her şeyiyle çok güzel bir yer. Burada en çok dikkatimi çeken şey hayvanlar, kendi doğal yaşam alanında yaşıyor. Doğanın korunmuş olması da çok güzel, hayvanlar serbest dolaşıyorlar bu durum da çok hoşuma gitti" dedi.

