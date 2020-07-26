Ornaz Vadisi’nde kamp yapmak isteyen 2 kişi mahsur kaldı

Olay, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ornaz Vadisi bölgesinde kamp yapmak için dağa çıkan 2 kişi akşam saatlerinde dağda mahsur kaldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden yardım isteyen 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yerleri tespit edilen ve tehlikeli bölge olduğundan dolayı AFAD ekipleri havanın kararması ile birlikte çalışmalara ara verdi. Çalışmaların sabah saatlerinde tekrar devam edeceği belirtildi. (İHA)

