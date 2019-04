Örnek projeye büyük ödül

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Vestel işbirliğiyle, gerçekleştirilen ’Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi’ ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Etkinlik ve Toplantı Ödüllerinde ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülünü kazandı. Projenin bu önemli yarışmada ödül almasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Can dostlarımıza yürüteç projesi ile destek oluyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların olduğu kadar aynı şehri paylaştığımız can dostlarımız için gerçekleştirdiği projelerle de takdir topluyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel’in güç birliğinde gerçekleştirilen ‘Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi’ ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Etkinlik ve Toplantı Ödüllerinde ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülüne layık görüldü. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül törenini siyaset, iş, medya ve sanat dünyasından çok sayıda takip etti. Dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ödül töreninde ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülünü Vestel ve Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı Hasan Uğur, Vestel Beyaz Eşya Müşteri İlişkileri Sorumlusu Mustafa Kemal Kerpel, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri Sorumlusu Volkan Akan aldı.

Ödül töreninde konuşan Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı Hasan Uğur, “Yaptığımız işlerde insanların hayatına fayda sağlamanın yanı sıra, doğaya ve yaşayan canlıları da katkı sağlıyoruz. Bunun en güzel örneği yürüteç projemizdir. Biz bu projemiz ile aynı zamanda bedensel engelli olan hayvan dostlarımıza katkı sunarak, onların hayatlarını kolaylaştırdık. Projemizin her safhasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ödül töreninin ardından Vestel Beyaz Eşya Müşteri İlişkileri Sorumlusu Mustafa Kemal Kerpel, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri Sorumlusu Volkan Akan da Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret ederek proje ortağı olan Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ve Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam’a ödülü takdim etti. Alınan ödül nedeniyle Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ile mutluluğunu paylaşan Vestel Beyaz Eşya Müşteri İlişkileri Sorumlusu Mustafa Kemal Kerpel, “6 üst düzey firmanın finale kaldığı yarışmada Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projemiz ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülünü kazandı. Vestel olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz.Bizlere bu projede çok katkı sağladılar” dedi.