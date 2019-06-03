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Örnekköy sahilinde caretta sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 21:29 | Son Güncelleme

NESLİ tükenme tehlikesi altında olan caretta carettalardan biri, dün gece Antalya Lara'daki Örnekköy sahilinde kumsala çıkarak, yumurtalarını bıraktı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -NESLİ tükenme tehlikesi altında olan caretta carettalardan biri, dün gece Antalya Lara'daki Örnekköy sahilinde kumsala çıkarak, yumurtalarını bıraktı.

Caretta caretta, Akdeniz'de en önemli yuvalama alanlarının olduğu Antalya'da koruma altındaki 9 bölgenin dışında, halk plajı olarak kullanılan Lara sahilinde görüldü. Dün gece bir caretta caretta vatandaşların ve tatilcilerin yoğun olduğu kumsala yumurtalarını bırakmak için çıktı.

Veteriner Hekimleri Odası eski başkanı ve Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Örnekköy Sahili'nde yumurtlamak için kumsala çıkmak isteyen bir caretta carettanın çektiği zorluk ile mücadelesine tanık olduklarını söyledi. Saygılı, caretta carettanın kumsala çıkma hamlesinin ilkinde başarılı olamadığını anlatarak, “Denize dönüp, daha kuytu bir yerden sahile çıktı. Plaj çalışanlarının desteğiyle yumurtladı ve denize geri döndü. Plaj çalışanları yumurtlama bölgesini koruma altına aldı. Çabaları takdire şayandı" dedi.

160 milyon yıldır varolduğu düşünülen ve nesli tükenmekte olan caretta carettaların en önemli yumurtlama yerlerinden birinin Akdeniz sahilleri olduğuna işaret eden Saygılı, “Milyonlarca yıldır yumurta bıraktıkları kumsalları işgal eden bizler, en azından onların rahatça yumurtlayacakları ortamın hazırlanmasına katkı koyabiliriz. Yumurtalarını koruyabilir, yavruların denize ulaşmasına yardımcı olabiliriz. Bu dünya tüm canlıların ortak yaşam alanı" diye konuştu.

Lara kumsallarının da carettalar için geçmişte önemli bir yuvalama alanı olduğunu belirten Saygılı, vatandaşların kumsala çıkmaya çalışan bir caretta gördüğünde yanına gidip, flaşla fotoğraf çekmemeleri gerektiğini belirterek, şezlong ya da benzer şeyler ile yerinin işaretlenip, yardımcı olunması gerektiğini kaydetti.

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