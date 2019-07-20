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Örnekköy’de asfalt çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi’nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı.

Örnekköy’de asfalt çalışmaları başladı

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi’nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı. BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Alt yapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı, parke ve asfalt işinin büyük ölçüde tamamlandığı Örnekköy’de mahalle çıkışında yer alan yaklaşık 1 kilometrelik yolda da Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarına başladı. Ekipler yolda alt yapı ve dolgu çalışmalarını yürütüyor. Dolgu çalışmasının ardından ise bölgede asfaltlama başlayacak.

Örnekköy’de asfalt çalışmaları başladı

Örnekköy’de asfalt çalışmaları başladı

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