Ornitorenkler ‘hassas türler’ listesine alınmalı

Yapılan araştırmalar, doğal yaşam ortamını kaybetmesi ve ısınan iklim sonucu gagalı memeli ornitorenklerin sayısında ciddi bir düşüş olduğunu ortaya koydu.

Verilerin toplanmasını denetleyen ekolog Joshua Griffiths, eyaletteki ornitorenk nüfusunun son 20 ila 30 yılda yaklaşık yüzde 30 oranında düştüğünü söyledi.

Tarım, madencilik ve ormancılık için arazi temizleme, ornitorenklerin doğal ortamının yok olmasında en büyük faktör oldu. Bunun yanı sıra geçtiğimiz eylül başlayarak şubat ayına kadar devam eden orman yangınları da büyük rol oynadı.

Griffiths, "Alanın çoğu son orman yangınında yok oldu, bu yüzden durum şu an düşündüğümüzden daha kötü olabilir" dedi.

Aylarca süren orman yangınları yaklaşık 3 milyar koala, kanguru ve diğer hayvanların ölmesine neden oldu. Yangın, Güney Kore büyüklüğünde bir vahşi doğa alanını yok etti.

'TEHLİKELİ TÜRLER LİSTESİNDE'

Orta vadede vahşi doğada yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya kalan hayvanlar ‘hassas türler’ listesine giriyor. Söz konusu hayvanın listeye girmesi halinde hükümet, hayvanın yaşam alanını korumak için daha fazla kaynak kullanabiliyor.