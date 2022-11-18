Porno yönetmeni olmuştu! Bella Thorne cesur mayokiniyle öyle pozlar verdi ki...

Panseksüel olduğunu açıklayan ABD'li oyuncu Bella Thorne, fotoğrafçı sevgilisiyle aşk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Thorne, sevgilisine mayokinili pozlar vermeyi ihmal etmedi.

Kahverengi bir mayokini tercih eden Bella Thorne'un iddialı paylaşımına kısa sürede 400 binin üzerinde beğeni geldi.

Yakın zaman önce seks bağımlısı Scott Disick ile aşk yaşayan Bella Thorne, gönlünü başka birine kaptırdı.

Bir dönem ünlü bir porno sitesinde yönetmenlik yapan Bella Thorne, bu işi çok sevdiğini söylemişti.

Daha önce üçlü bir ilişki yaşayan Bella Thorne, ''Biseksüel değil, panseksüelmişim'' açıklamasıyla şaşırttı.

Ayrıca ünlü oyuncu, kendisini tehdit eden hackerlara inat çıplak pozlarını Twitter hesabından milyonlarla paylaşmıştı.



