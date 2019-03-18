O’Rourke 24 Saatte 6 Milyon Dolar Bağış Topladı

Amerika’daki 2020 başkanlık seçim yarışına dahil olduğunu geçen hafta duyuran Demokrat Partili Beto O’Rourke seçim kampanyaları bağışlarında bir rekora imza attı.

O’Rourke aday adaylığını resmi olarak açıklamasının ardından 24 saat içerisinde destekçilerinden 6 milyon doların üzerinde bağış topladı.

O’Rourke’in seçim kampanyası sözcüsü Chris Evans Pazartesi günü Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Evans mesajında, ‘rekor seviyedeki’ 6.1 milyon dolar bağışın ‘tek bir kuruşunun dahi’ siyasal eylem komisyonları, şirketler ya da lobi kuruluşlarından gelmediğini, tümüyle bireysel bağışlar olduğunun altını çizdi.

Başkanlık seçimleri için aday adaylığını Şubat ayının sonunda açıklayan Vermont Senatörü Bernie Sanders da ilk 24 saat içinde 5.9 milyon dolar bağış toplayarak seçim kampanyaları tarihinde bir ilke imza atmıştı.

O’Rourke, destekçilerinden gelen 6.1 milyon dolarla bu rekorun önüne geçmiş oldu.

