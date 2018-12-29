ORSAM ile İÜ işbirliğinde Kuzey Afrika sempozyumu

İSTANBUL (AA) - Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde, "Kuzey Afrika'da Toplum ve Siyaset: Dönüşümler ve Meydan Okumalar" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi.

ORSAM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sempozyumda, Türkiye'nin son yıllarda Kuzey Afrika ülkeleriyle yürüttüğü yakın iktisadi, politik ve sosyal ilişkileri değerlendirildi.

Sempozyumda 20'ye yakın ülkeden 120 akademisyen ve uzman, göçten, ekonomik kalkınmaya, dış politikadan demokratikleşmeye kadar birçok konuyu ele aldı.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve ORSAM başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, özellikle Kuzey Afrika'nın ve Türkiye'nin tarih boyunca sahip olduğu ortak kültürel mirasın altını çizdi.

Uysal, bu ortak tarihi miras üzerinden kendi geleceğini kendisi çizen bir bölgenin önemini vurgulayarak, sempozyumun gelecekte bölgede daha yakın ilişkilere vesile olmasını temenni etti.