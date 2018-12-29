HABER

ORSAM ile İÜ işbirliğinde Kuzey Afrika sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 22:42 | Son Güncelleme

ORSAM ile İÜ işbirliğinde Kuzey Afrika sempozyumu

İSTANBUL (AA) - Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde, "Kuzey Afrika'da Toplum ve Siyaset: Dönüşümler ve Meydan Okumalar" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi.

ORSAM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sempozyumda, Türkiye'nin son yıllarda Kuzey Afrika ülkeleriyle yürüttüğü yakın iktisadi, politik ve sosyal ilişkileri değerlendirildi.

Sempozyumda 20'ye yakın ülkeden 120 akademisyen ve uzman, göçten, ekonomik kalkınmaya, dış politikadan demokratikleşmeye kadar birçok konuyu ele aldı.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve ORSAM başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, özellikle Kuzey Afrika'nın ve Türkiye'nin tarih boyunca sahip olduğu ortak kültürel mirasın altını çizdi.

Uysal, bu ortak tarihi miras üzerinden kendi geleceğini kendisi çizen bir bölgenin önemini vurgulayarak, sempozyumun gelecekte bölgede daha yakın ilişkilere vesile olmasını temenni etti.

Sempozyumun kapanışında konuşan Başbakan Eski Yardımcısı AK Parti milletvekili ve Libya Özel Temsilcisi Prof. Dr. Emrullah İşler ise bölge ülkeleri ile yapılacak olan işbirliklerinin öneminin altını çizerek, Arap Baharı'nın kışa döndüğünü ama umutların kesilmediğini belirtti.

Türkiye'nin bölge ülkelerinin istikrarını istediğini ve bölge ülkeleriyle birçok alanda işbirliği yapabileceğini ve tecrübe paylaşabileceğini vurgulayan İşler, "Özellikle yapılan bu sempozyum ve çalıştayların bölgeyi anlamaya ve akademik ve kültürel alanda ortak anlayışı ve bölgeyi tanımaya yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Program, sempozyum onursal başkanı İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın da katıldığı sertifika takdimi ile sona erdi.

Sempozyuma, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komşuoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Yunus Halis Ersöz,
MEB eski müsteşarı ve Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve akademisyenler katıldı.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Giresun'a şehit ateşi düştüGiresun'a şehit ateşi düştü
Prof. Dr. Süha Özden: Bu tür depremler münferit olabilecek depremlerProf. Dr. Süha Özden: Bu tür depremler münferit olabilecek depremler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi Kuzey Afrika ORSAM

En Çok Okunan Haberler

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

Ayşen Gruda'dan korkutan haber!

Serdar Aziz kararını açıkladı!

Serdar Aziz kararını açıkladı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgula

Talihli rakamlar belli oldu

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Denizli’de tren kazası: 1’i polis 5 yaralı

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

İlber Ortaylı: Sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar

'Bu feci bir şey! Sandviççi dükkanı gibi...'

Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.