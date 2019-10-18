ORSAM'dan "Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'nin Geleceği" paneli

Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda askeri yenilgiye uğradığını vurgulayan Toma, "YPG/PKK, ABD'nin her zaman kendileriyle birlikte olacağını düşünüyordu. Fakat harekat sürecinde şunu gördük ki bu her zaman böyle olmayacak." diye konuştu.

Ahmet Toma, panelde, Barış Pınarı Harekatı'nın, bölgedeki sorunlara çözüm bulunması noktasında önemli olduğuna işaret ederek, "Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye çıkmazında adil ve önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Moderatörlüğünü Oytun Orhan'ın yaptığı panele, Suriye Geçici Hükümeti Eski Başkanı Dr. Ahmet Toma, İstanbul Kültür Üniversitesi doktor öğretim üyesi Bora Bayraktar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Erdağ ve Suriyeli gazeteci Ömer Şeyh İbrahim'in yanı sıra çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

- "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla etrafındaki kuşatmayı yaymıştır"

Bora Bayraktar ise Suriye’nin son 10 yıldan bu yana dünya siyasetinin odak noktası olduğunu belirterek, bunun nedenleri arasında jeopolitik konum, bölgesel anlaşmazlıklar ve enerji koridoru meselesi olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla etrafındaki kuşatmayı yaymıştır. Türkiye, açık şekilde burada ABD'ye karşı mücadele yürütmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Batı müttefiki ve NATO üyesi olmakla birlikte şaşırtıcı bir şekilde kendini Rusya gibi farklı ülkelerle bir arada bulduğunu dile getiren Bayraktar, "Bunun nedeni ise varoluşsal tehdittir. Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak tehditler karşısında belirli bir zeminde bir araya gelmiştir. Temelde ABD, İsrail ve Suudi Arabistan karşısında böyle bir savunma bloğu oluştuğunu görüyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin siyasi kararlılığı harekatın başlamasındaki en önemli motivasyon"

Erdağ da Suriye meselesinin uluslararası alana taşınmasının ardından, Türkiye'nin güvenli bölge taleplerinin gerçekleşmemesinin halihazırda büyük sorunlara yol açtığını ve halen bu sorunların devam ettiğini söyledi.