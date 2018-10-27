Örsek: ‘İzlemedeyiz Derneği Faaliyet Alanını Genişletiyor’

2014 yılında bir grup genç tarafından, daha demokratik, daha şeffaf ve daha fazla veri kaynaklı içerik hedefiyle kurulan İzlemedeyiz Derneği önce Doğruluk Payı adlı projeyle tanındı. Geçtiğimiz yıllardaki seçim ve referandum dönemlerinde, siyasetçilerin konuşmalarındaki doğruluk payını tartan projenin gördüğü ilgi ve sağladığı başarı sayesinde dernek çalışma alanını genişletti ve Veri Kaynağı adlı benzer bir proje daha başlattı.

Örsek, Veri Kaynağı’nın herkesin merak ettiği konularla ilgili bilgilere çok basit bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kurulduğunu ve projenin bir arama motoru hizmeti verdiğini söylüyor. Örsek, Veri Kaynağı’nın işleyişini “Arama motoruna yazdığınız genç, kadın, işsizlik, ekonomi, büyüme, hukuk, eğitim gibi anahtar kelimelerle ilgili Türkiye’de ve uluslararası kurumlarda üretilen verilerin görselleştirilmiş hallerini, grafiklerini, basit bir anlatım diliyle bulabiliyorsunuz” şeklinde açıklıyor.

Dünyadaki benzer örgütlerle iletişim halinde olan ve ortak çalışmalar yürüten İzlemedeyiz Derneği, 1-2 Kasım tarihlerinde Antalya’da uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Örsek, Fact Checking Summit Turkey 2018 adını taşıyan etkinlikte, 20 ülkeden 80’in üzerinde katılımcıyı Doğruluk Payı projesi kapsamında bir araya getireceklerini ve bunun son zamanlarda Türkiye’de medya alanında gerçekleşen en önemli uluslararası etkinliklerden biri olacağını söylüyor.