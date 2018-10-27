Örsek: ‘İzlemedeyiz Derneği Faaliyet Alanını Genişletiyor’

2014 yılında bir grup genç tarafından, daha demokratik, daha şeffaf ve daha fazla veri kaynaklı içerik hedefiyle kurulan İzlemedeyiz Derneği önce Doğruluk Payı adlı projeyle tanındı. Geçtiğimiz yıllardaki seçim ve referandum dönemlerinde, siyasetçilerin konuşmalarındaki doğruluk payını tartan projenin gördüğü ilgi ve sağladığı başarı sayesinde dernek çalışma alanını genişletti ve Veri Kaynağı adlı benzer bir proje daha başlattı.
Örsek, Veri Kaynağı’nın herkesin merak ettiği konularla ilgili bilgilere çok basit bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kurulduğunu ve projenin bir arama motoru hizmeti verdiğini söylüyor. Örsek, Veri Kaynağı’nın işleyişini “Arama motoruna yazdığınız genç, kadın, işsizlik, ekonomi, büyüme, hukuk, eğitim gibi anahtar kelimelerle ilgili Türkiye’de ve uluslararası kurumlarda üretilen verilerin görselleştirilmiş hallerini, grafiklerini, basit bir anlatım diliyle bulabiliyorsunuz” şeklinde açıklıyor.
Dünyadaki benzer örgütlerle iletişim halinde olan ve ortak çalışmalar yürüten İzlemedeyiz Derneği, 1-2 Kasım tarihlerinde Antalya’da uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Örsek, Fact Checking Summit Turkey 2018 adını taşıyan etkinlikte, 20 ülkeden 80’in üzerinde katılımcıyı Doğruluk Payı projesi kapsamında bir araya getireceklerini ve bunun son zamanlarda Türkiye’de medya alanında gerçekleşen en önemli uluslararası etkinliklerden biri olacağını söylüyor.
İzlemedeyiz Derneği olarak, siyasetçiler dahil toplumun her kesimiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen Örsek, yaptıkları işin herkes için yararlı olduğunu vurguluyor.
İzlemedeyiz Derneği’nin takipçileriyle ilgili rakamsal ve demografik bilgilere de sahip olduklarını belirten Örsek, Türkiye’deki toplam 55 milyon aktif Internet kullanıcısından 5 milyonuna ulaştıklarını söylüyor. Takipçilerinin yüzde 60’ının 18-26 yaş arasında ve eğitim seviyesi yüksek bir kesim olduğunu gözlemleyen Örsek, bununla birlikte dernek olarak “elitist” bir yaklaşım içinde olmadıklarını söylüyor ve Türkiye’nin her yerinde eğitim programları düzenlediklerinin altını çiziyor.
Özellikle seçim dönemlerinde çok yoğun çalışmalar yapan İzlemedeyiz Derneği, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için hazırlıklara başlamış. Örsek, her seçim ve referandumda olduğu gibi bu kez de geniş bir gönüllü kitlesiyle birlikte çalışacaklarını söylüyor.
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