Orta Afrika barış görüşmelerine doğru

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, ülkede gelecek perşembe günü bölgesel ve uluslararası tarafların gözetiminde düzenlenmesi planlanan Orta Afrika barış görüşmelerine, 14 silahlı grubun katılacağını bildirdi.

Ahmed, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed, 24 Ocak'ta, ülkesinde bölgesel ve uluslararası tarafların gözetiminde düzenlenmesi planlanan Orta Afrika barış görüşmelerine 14 silahlı grubun katılacağını duyurdu.

Orta Afrika'daki silahlı çatışmaların, özellikle sınırdaki Darfur bölgesini olumsuz etkilediğini söyleyen Ahmed, "Orta Afrika bize, silahlı hareketler ile ağır ve hafif silahlar gibi istemediğimiz şeyler ihraç ediyor." dedi.

Ahmed, başta Darfur'da sabote eylemleri yürüten Abdulvahid Muhammed Nur'a bağlı güçler (Sudan Kurtuluş Hareketi) olmak üzere Sudan'daki silahlı grupların, Orta Afrika'dan yardım aldığını savunarak, bu gruplar nedeniyle Sudan'da uyuşturucu ticareti gibi organize suçların yaygınlık kazandığını kaydetti.