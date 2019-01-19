HABER

Orta Afrika barış görüşmelerine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 20:45 | Son Güncelleme

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed: - "Hartum'da 24 Ocak'ta, bölgesel ve uluslararası tarafların gözetiminde düzenlenmesi planlanan Orta Afrika barış görüşmelerine 14 silahlı grup katılacak" - "Orta Afrika bize, silahlı hareketler ile ağır ve hafif silahlar gibi istemediğimiz şeyler ihraç ediyor"

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, ülkede gelecek perşembe günü bölgesel ve uluslararası tarafların gözetiminde düzenlenmesi planlanan Orta Afrika barış görüşmelerine, 14 silahlı grubun katılacağını bildirdi.

Ahmed, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed, 24 Ocak'ta, ülkesinde bölgesel ve uluslararası tarafların gözetiminde düzenlenmesi planlanan Orta Afrika barış görüşmelerine 14 silahlı grubun katılacağını duyurdu.

Orta Afrika'daki silahlı çatışmaların, özellikle sınırdaki Darfur bölgesini olumsuz etkilediğini söyleyen Ahmed, "Orta Afrika bize, silahlı hareketler ile ağır ve hafif silahlar gibi istemediğimiz şeyler ihraç ediyor." dedi.

Ahmed, başta Darfur'da sabote eylemleri yürüten Abdulvahid Muhammed Nur'a bağlı güçler (Sudan Kurtuluş Hareketi) olmak üzere Sudan'daki silahlı grupların, Orta Afrika'dan yardım aldığını savunarak, bu gruplar nedeniyle Sudan'da uyuşturucu ticareti gibi organize suçların yaygınlık kazandığını kaydetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı salı günü, Orta Afrika barış görüşmelerinin, Orta Afrika hükümeti ve silahlı grupların katılımıyla başkent Hartum'da, 24 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor. Ülkede genellikle Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Devlet Başkanı Michel Djotodia'nın geçen ocak ayında görevden ayrılması ve yerine başkent Bangui'nin eski belediye başkanı Catherine Samba-Panza'nın gelmesiyle tırmanışa geçmişti.

Anti-Balaka militanları ise Müslümanları, Mart 2013'te iktidarı ele geçiren ve ülkede çoğunluktaki Hristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonuna destek vermekle suçluyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın bulunduğu girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti. Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Bakan Dönmez: Doğal gaz için çalışmalara başladık (2)Bakan Dönmez: Doğal gaz için çalışmalara başladık (2)
Şırnak'ta terör operasyonuŞırnak'ta terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barış Orta Afrika Sudan

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Babasından zorla alınıp...

Babasından zorla alınıp...

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.