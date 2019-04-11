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Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı'ndan silah ambargosu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Başbakan Firmin Ngrebada: - "OAC, ordusunu donatmakta zorlanıyor"

Birleşmiş Milletlerin (BM), hakkındaki silah ambargosunu eylül ayına kadar sürdürme kararı aldığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Başbakanı Firmin Ngrebada, ülkesinin ordusunu donatmakta zorlandığını belirtti.

Başbakan Ngrebada, BBC'ye yaptığı açıklamada, son seçimden bu yana ülkede meşru bir yönetimin bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın tüm taraflarla bir araya gelerek barış için gerekli tüm adımları attığını söyledi.

"Ancak OAC, ordusunu donatmakta zorlanıyor. Eksiklikleri, barışa destek veren taraflarla gidermeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Ngrebada, BM'nin ülkenin bazı kesimlerinde asker sayısının artırılması taleplerinin bulunduğunu ancak bu askerlerin gerekli silahlarla donatılması gerektiğini kaydetti.

Firmin Ngrebada, OAC'nin silah ambargosunun kaldırılması konusunda gerekli koşulları sağladığını savundu.

BM Güvenlik Kurulunda salı günü OAC'ye 2013'ten bu yana uygulanan silah ambargosunun 30 Eylül'den itibaren kaldırılması ya da hafifletilmesine yönelik yol haritası belirlenmişti.

- OAC krizi

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Orta Afrika silah ambargosu

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