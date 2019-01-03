Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 günlük genel grev

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) en büyük iş sendikası, hükümet yetkililerinin diyaloğa yanaşmaması nedeniyle 3 günlük genel grev kararı aldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Orta Afrikalı İşçiler Merkez Sendikası (GSTC) tarafından yapılan açıklamada, hükümetin işçi ve emeklilerin maaşlarının gözden geçirilmesi gibi meşru taleplerini dinlemeyi reddettiği belirtildi.

Hükümetin sendikalarla diyaloğa yanaşmaması üzerine GSTC ile bağlantılı sendikaların perşembeden itibaren 3 günlük genel greve gideceği belirtilen açıklamada, çalışanların taleplerine kulak verilmemesi durumunda grevin tekrarlanacağı vurgulandı.

OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, yeni yıl mesajında sendikalarla görüşmelerin başlayacağını, ödenmemiş 2 aylık maaşların ödeneceğini açıklamıştı.

