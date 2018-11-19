Orta Afrika Cumhuriyeti'nde askerler arasında çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

Müslümanlara saldırılar düzenleyen silahlı Anti-Balaka grubunun eski lideri Alfred Yekatom hakkında cinayet, işkence, sürgün etme ve çocuk asker kullanma suçlarını işlediği gerekçesiyle 11 Kasım'da yakalama kararı çıkarılmış, Cumartesi günü OAC yetkilileri tarafından gözaltına alınarak Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edilmişti.

Ülkenin merkezindeki Alindao kentinde Perşembe günü başlayan ve silahlı Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Barış İçin Birlik (UPC) Örgütü mensupları arasında çıkan çatışmalarda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin merkezindeki Bambari kentinde OAC ordusu teknik birimine bağlı askerler arasında bazı işlerin icrası yüzünden tartışma çıktı.

Yekatom'un 2013 - 2014 yıllarında OAC'ın başkenti Bangui ve farklı bölgelerde sistematik şekilde Müslümanlara saldırılar düzenlediği ve çoğunluğunu Hıristiyanların oluşturduğu Anti-Balaka grubunun liderliğini yaptığı ifade ediliyor.

Yekatom, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından yargılanacak.

- OAC krizi

OAC, 2013 yılından bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken yüz binlerce Orta Afrikalı yerinden oldu.

