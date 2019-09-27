HABER

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Senegal askeri helikopteri düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 21:03 | Son Güncelleme

MINUSCA bünyesindeki helikopterin düşmesi sonucu 3 asker öldü, 1 kişi yaralandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MINUSCA) bünyesinde görev yapan Senegal'e ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Senegal'e ait askeri helikopter kötü hava şartları nedeniyle OAC'nin Bouar kenti yakınlarında düştü.

Kazada Senegal ordusu mensubu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayı üzüntüyle öğrendiğini, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, orduya ve halka başsağlığı dileklerini iletti.

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı
Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri helikopter Kaza MINUSMA Senegal

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.