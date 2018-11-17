Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı çatışma

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) yaşanan şiddet olaylarında en az 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin merkezindeki Alindao kentinde perşembe gününden bu yana silahlı Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Barış İçin Birlik (UPC) örgütü mensupları arasında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda aralarında kent sorumlusunun da olduğu en az 37 kişi hayatını kaybetti. Çatışma nedeniyle 20 bin kişi yerlerini terk ederek ormana kaçtı.

Öte yandan birçok evin ateşe verildiği kentte yağma olaylarının yaşanmaya başladığı belirtiliyor.

OAC, 2012'de Seleka silahlı grubunun yönetime karşı ayaklanması üzerine patlak veren siyasi ve güvenlik kriziyle mücadele ediyor. Anti-balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık yüzde 80'i hala silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından siyasi krizi kısmen sona erse de şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.

