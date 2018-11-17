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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı grubun lideri UCM'ye teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 23:49 | Son Güncelleme

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı grubun lideri UCM'ye teslim edildi

LAHEY (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC), Müslümanlara saldırılar düzenleyen silahlı Anti-Balaka grubunun eski lideri Alfred Yekatom'un Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim edildiği bildirildi.

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, cinayet, işkence, sürgün etme ve çocuk asker kullanma suçları işlediği gerekçesi ile 11 Kasım'da hakkında yakalama emri çıkarılan Yekatom'un OAC yetkilileri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Yekatom'un 2013 - 2014 yıllarında OAC'ın başkenti Bangui ve farklı bölgelerde sistematik bir şekilde Müslümanlara saldırılar düzenleyen çoğunluğunu Hıristiyanların oluşturduğu Anti-Balaka grubunun liderliğini yaptığı ifade edildi.

Yekatom'un insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

OAC, 2013 yılından bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce Orta Afrikalı yerinden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alfred Yekatom Orta Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Ceza Mahkemesi

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