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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde su sıkıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:17 | Son Güncelleme

Ülkede kuraklık ve su dağıtım şirketinin teknik sorunları nedeniyle birçok kente su verilemiyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kuraklık ve su dağıtım şirketinin teknik problemleri nedeniyle başta başkent Bangui olmak üzere birçok kentte ciddi su sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Orta Afrika Su Dağıtım Şirketi (SODECA) Genel Müdürü Justine Sow Ouakara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurak sezonda daha önce de benzer sıkıntılar olduğunu ancak ilk defa bu kadar şiddetli su sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Bangui'de su dağıtım noktalarında günün her saatinde uzun kuyruklar oluşuyor.

Başbakan Firmin Ngrebada, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Herbert Gotran Djono Ahaba ve SODECA yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından, su sıkıntısına hızlı çözümler bulunmasını istedi.

Ngrebada, su dağıtımlarını yerinde incelemek için SODECA yetkilileriyle su kiosklarının bulunduğu yerleri ziyaret etti.

Su sıkıntısının SODECA tesislerinin eskiliğinin yanı sıra geçen yılki silahlı çatışmalardan kaynaklandığını kaydeden Başbakan Ngrebada, SODECA'nın su dağıtım sistemi güçlendirme çalışmalarını Dünya Bankasının finanse edeceğini aktardı.

- OAC krizi

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümetiyle silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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Orta Afrika Cumhuriyeti su sıkıntısı

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