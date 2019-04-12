Orta Afrika Cumhuriyeti'nde su sıkıntısı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kuraklık ve su dağıtım şirketinin teknik problemleri nedeniyle başta başkent Bangui olmak üzere birçok kentte ciddi su sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Orta Afrika Su Dağıtım Şirketi (SODECA) Genel Müdürü Justine Sow Ouakara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurak sezonda daha önce de benzer sıkıntılar olduğunu ancak ilk defa bu kadar şiddetli su sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Bangui'de su dağıtım noktalarında günün her saatinde uzun kuyruklar oluşuyor.

Başbakan Firmin Ngrebada, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Herbert Gotran Djono Ahaba ve SODECA yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından, su sıkıntısına hızlı çözümler bulunmasını istedi.

Ngrebada, su dağıtımlarını yerinde incelemek için SODECA yetkilileriyle su kiosklarının bulunduğu yerleri ziyaret etti.

Su sıkıntısının SODECA tesislerinin eskiliğinin yanı sıra geçen yılki silahlı çatışmalardan kaynaklandığını kaydeden Başbakan Ngrebada, SODECA'nın su dağıtım sistemi güçlendirme çalışmalarını Dünya Bankasının finanse edeceğini aktardı.