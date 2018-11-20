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Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda 48 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 00:05 | Son Güncelleme

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda 48 kişi öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneyinde, geçen hafta milis güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 48 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Alindao bölgesinde geçen hafta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 48 kişi yaşamını yitirdi.

Eski Seleka gruplarından OAC'de Barış için Birlik (UPC) ile eski Anti-balaka milisleri arasında geçen perşembe günü Alindao bölgesinde çatışma çıkmıştı. Olayda 2'si rahip 37 kişi ölmüştü.

- OAC krizi

OAC, 2013'ten bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken yüz binlerce Orta Afrikalı yerinden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler çatışma Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC)

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