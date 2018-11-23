HABER

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı grubun lideri UCM'de yargıç önünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı grubun lideri UCM'de yargıç önünde

LAHEY (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), Müslümanlara saldırılar düzenleyen silahlı Anti-Balaka grubunun eski lideri Alfred Yekatom, Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargıç önüne çıkarıldı.

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yekatom'un, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından yargılanmak üzere teslim edilmesinden sonra ilk defa yargıç önüne çıktığı, kimliğinin doğrulandığı ve Roma Tüzüğü altında işlediği iddia edilen suçlardan ve haklarından haberdar edildiği ifade edildi.

Yekatom, cinayet, işkence, sürgün etme ve çocuk asker kullanma suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, geçen hafta, OAC güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

OAC, 2013'ten bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken, 100 binlerce Orta Afrikalı yerinden oldu.

Toplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştıToplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştı
AVM'lerde "Efsane Cuma" izdihamı; tartıştılar, kavga ettilerAVM'lerde "Efsane Cuma" izdihamı; tartıştılar, kavga ettiler
Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildiBakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alfred Yekatom Hollanda Uluslararası Ceza  Mahkemesi’ne (UCM)

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Kreşteki kan donduran görüntülerle ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Kreşteki kan donduran görüntülerle ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Karlov suikastı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı

Karlov suikastı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.