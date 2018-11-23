Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı grubun lideri UCM'de yargıç önünde

LAHEY (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), Müslümanlara saldırılar düzenleyen silahlı Anti-Balaka grubunun eski lideri Alfred Yekatom, Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargıç önüne çıkarıldı.

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yekatom'un, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından yargılanmak üzere teslim edilmesinden sonra ilk defa yargıç önüne çıktığı, kimliğinin doğrulandığı ve Roma Tüzüğü altında işlediği iddia edilen suçlardan ve haklarından haberdar edildiği ifade edildi.

Yekatom, cinayet, işkence, sürgün etme ve çocuk asker kullanma suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, geçen hafta, OAC güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

OAC, 2013'ten bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken, 100 binlerce Orta Afrikalı yerinden oldu.

