HABER

Orta Afrika'da 10 binden fazla kişi aynı hastaneye sığındı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2018 01:38 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyindeki silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 10 binden fazla kişi Batangafo hastanesine sığınmak zorunda kaldı. Yüzlerce kişinin de ormanlık alanlara kaçtığı belirtildi.

Orta Afrika'da 10 binden fazla kişi aynı hastaneye sığındı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Ouham bölgesinde silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 10 binden fazla kişinin şehir hastanesine sığındığı bildirildi.

YÜZLERCE KİŞİ ORMANLIK ALANLARA KAÇTI

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, Batangafo kentinde silahlı grupların çarşamba günü çatışması sonrası 10 binden fazla kişinin şehir hastanesine sığındığı, yüzlerce kişinin de ormanlık alanlara kaçtığı belirtildi.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Çatışmalarda yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı 3 kampın, çok sayıda evin ve çarşının ateşe verildiği kaydedilen açıklamada, yaralanan sivillerden birinin hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

ortaafrika-

İNSANİ DURUM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

MSF Orta Afrika Misyon Başkanı Ömer Ahmed Abenza, aylardır sakin olan bölgede son şiddet olaylarıyla insani durumun giderek kötüleştiğini vurgulayarak, çatışmaların yerlerinden edilmiş, gıda, barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamayan toplulukları daha da zayıflatacağını ifade etti.

Abenza, hastanede, hem hastalarla hem de yerlerinden edilen kişilerle ilgilenmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

OAC Ulusal Meclisi Başkanı Müslüman Abdul Kerim Meckassoua'nın geçen hafta görevden alınmasının şiddeti tırmandırdığı belirtiliyor.

OAC'de 2012'de Seleka silahlı grubunun, yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka ile Seleka üyeleri arasında çıkan çatışmalarda çoğunluğu Müslüman binlerce kişi hayatını kaybetmişti. 2016'daki devlet başkanı seçiminin ardından siyasi krizin sona ermesine rağmen ülke, zaman zaman şiddet olaylarına sahne oluyor.

(AA)

PARTNERÖğretmen derse böyle gelince...Öğretmen derse böyle gelince...
Türkiye Uganda'daki Büyükelçisini Geri ÇağırdıTürkiye Uganda'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı
Wall Street Journal: Suudi Arabistan tutuklu prensi serbest bıraktıWall Street Journal: Suudi Arabistan tutuklu prensi serbest bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orta Afrika çatışma hastane Sığınma

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

İlginizi Çekebilir

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı

ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı: Savaşı derhal durdurun

ABD'den Suudi Arabistan'a Yemen çağrısı: Savaşı derhal durdurun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wall Street Journal: Suudi Arabistan tutuklu prensi serbest bıraktı

Wall Street Journal: Suudi Arabistan tutuklu prensi serbest bıraktı

Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu

Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu

Tüm oklar yine Selman'a döndü! İşkence...

Tüm oklar yine Selman'a döndü! İşkence...

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama

Dünya diken üstünde, yine karşı karşıya geldiler! ABD yaptırımlarına kınama

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.