HABER

Orta Afrika'da 10 bin kişi aynı hastaneye sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 00:13 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyindeki silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 10 binden fazla kişi Batangafo hastanesine sığınmak zorunda kaldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Ouham bölgesinde silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 10 binden fazla kişinin şehir hastanesine sığındığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, Batangafo kentinde silahlı grupların çarşamba günü çatışması sonrası 10 binden fazla kişinin şehir hastanesine sığındığı, yüzlerce kişinin de ormanlık alanlara kaçtığı belirtildi.

Çatışmalarda yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı 3 kampın, çok sayıda evin ve çarşının ateşe verildiği kaydedilen açıklamada, yaralanan sivillerden birinin hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

MSF Orta Afrika Misyon Başkanı Ömer Ahmed Abenza, aylardır sakin olan bölgede son şiddet olaylarıyla insani durumun giderek kötüleştiğini vurgulayarak, çatışmaların yerlerinden edilmiş, gıda, barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamayan toplulukları daha da zayıflatacağını ifade etti.

Abenza, hastanede, hem hastalarla hem de yerlerinden edilen kişilerle ilgilenmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

OAC Ulusal Meclisi Başkanı Müslüman Abdul Kerim Meckassoua'nın geçen hafta görevden alınmasının şiddeti tırmandırdığı belirtiliyor.

OAC'de 2012'de Seleka silahlı grubunun, yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka ile Seleka üyeleri arasında çıkan çatışmalarda çoğunluğu Müslüman binlerce kişi hayatını kaybetmişti. 2016'daki devlet başkanı seçiminin ardından siyasi krizin sona ermesine rağmen ülke, zaman zaman şiddet olaylarına sahne oluyor.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Dünya alimleri İstanbul'da buluştuDünya alimleri İstanbul'da buluştu
Beykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBeykoz'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma Orta Afrika Cumhuriyeti yerinden oldu

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

İlginizi Çekebilir

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden acı haber: Asker, korucuyu şehit etti

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

İstanbul'da kablolu paket alarmı!

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.