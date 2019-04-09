HABER

Orta Afrika'da 6 yıldır kapalı olan cami yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:56 | Son Güncelleme

Orta Afrika'da 6 yıldır kapalı olan cami yeniden açıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), iç savaş sırasında ibadete kapatılan Mbaiki Ulu Camisi'nin 6 yıl sonra yeniden açıldığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Hristiyan Anti-Balaka silahlı grubu tarafından işgal edilen, başkent Bangui'nin 105 kilometre doğusundaki Mbaiki kentindeki cami 6 yıl aradan sonra ibadete açıldı.

Açılış törenine, İnsani Eylem ve Ulusal Uzlaşma Bakanı Virginie Mbaikoua, Orta Afrika İslam Komitesi Başkanı İmam Oumar Kobine Layama ve yerel yönetim yetkilileri katıldı.

Mbaiki Belediye Başkanı Pascal Kiki, açılışta yaptığı konuşmada, caminin açılmasının kent halkının birlikte yaşama ve sosyal uyum çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

İmam Layama da Mbaiki halkından ve Müslüman toplumdan, bölgenin ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak için bir arada yaşama konusunda çaba sarf etmelerini istedi.

Başkent Bangui ve diğer kentlerde, Anti-Balaka tarafından işgal edilen birçok cami son dönemde yeniden açılmaya başladı.

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasındaki çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i halen silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen barış görüşmelerinde nihai anlaşma ise 6 Şubat'ta imzalandı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başladı.

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
Bakan Soylu: Yılbaşından bugüne 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi (2)Bakan Soylu: Yılbaşından bugüne 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi (2)
Hatay’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyorHatay’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 yıl sonra yeniden açıldı cami Orta Afrika Cumhuriyeti

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.