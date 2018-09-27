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Orta Akdeniz'de tropik fırtına bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen alçak basınç merkezinin derinleşerek, şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor

İSTANBUL (AA) - Orta Akdeniz'de oluşması beklenen alçak basınç merkezinin derinleşerek, şiddetini arttırması ve tropik fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz'de oluşması beklenilen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırmasının ve tropik fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor.

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonuna doğru doğuya hareket etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 kilometre/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kilogram/metrekare ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir."

Açıklamada, fırtınanın oluşumu ve gelişiminin takip edildiği, fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli tahmin ve uyarıların yapılacağı belirtildi.

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