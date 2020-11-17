HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu

Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu

17.11.2020 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika'da etkili olan Lota Kasırgası bölgeye yayılırken Nikaragua'da büyük bir dalganın kıyıya çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Eta tropikal fırtınasının vurduğu Orta Amerika ülkeleri bu kez Lota Kasırgası ile mücadele ediyor.

YERLEŞİM YERLERİNDE TAHLİYE BAŞLADI

Bu yılki en güçlü kasırga olarak ifade edilen Iota, Honduras ve Nikaragua’ya ulaştı. Yetkililer, peş peşe uyarılar yayınlarken, bazı yerleşim yerlerinde tahliyeler başladı.

KASIRGA, AĞAÇLARI YERİNDEN SÖKTÜ

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yaptığı açıklamada, Iota Kasırgası’nın hızının saatte 257 kilometreye ulaşması beklendiğini belirtti. Nikaragua’da etkili olan Iota, ağaçları yerinde söktü.

Lota’nın rotası üzerinde bulunan Honduras’ta ise halka gıda yardımında bulunuldu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Jeff Bezos iklim değişikliği için 10 milyar dolar bağışladıJeff Bezos iklim değişikliği için 10 milyar dolar bağışladı
Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleriYolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Sağlık Bakan Yardımcısı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yeni uygulama

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Seks yaptığı yerleri itiraf etti! Olay yanıt

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

2021'de dolar fiyatları ne olacak?

2021'de dolar fiyatları ne olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

ABD’li yetkili: Bazı bölgelerde Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

ABD’li yetkili: Bazı bölgelerde Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

Drone taksi Güney Kore’nin başkenti Seul’da ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Drone taksi 'EHang' ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Jeff Bezos iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar bağışladı

Jeff Bezos iklim değişikliği için 10 milyar dolar bağışladı

Hollanda'da cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek

Cesetler eritilerek biyogaz veya gübreye dönüştürülebilecek

İtalya’da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' mafyaya operasyon

İtalya’da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' mafyaya operasyon

Merkel: Salgın kontrolümüzde değil

Merkel: Salgın kontrolümüzde değil

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.