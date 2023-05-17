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Orta Amerika ülkesi karıştı! Devlet Başkanı Bukele duyurdu: O kenti kuşattık

17.05.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bukele, çete savaşlarının yaşandığı ülkenin kuzeyindeki Nueva Concepcion kentinin polis ve ordu tarafından kuşatıldığını bildirdi.

Orta Amerika ülkesi karıştı! Devlet Başkanı Bukele duyurdu: O kenti kuşattık

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, çete üyelerinin bir polisin ölümüne yol açtığını belirterek, ülkenin kuzeyindeki Nueva Concepcion kentinin kuşatıldığını duyurdu.

Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çetelere açtıkları savaşın sürdüğünü vurgulayarak, "Kahraman polisimizin ölümüne neden olan sorumluların yakalanması için 5 bin silahlı kuvvet mensubu ile 500 polis, Nueva Concepcion kentini ablukaya aldı." ifadesini kullandı.

Askeri birliklerin operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bukele, ülkenin bazı bölgelerinde halen gizlenen çete üyeleri olduğunu aktardı.

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Bukele, "Cinayetlerin sorumlularını saklandıkları yerden çıkaracağız. Çete üyelerine ve iş birlikçilerine hak ettikleri cezayı vereceğiz ve onları hiçbir zaman çıkamayacakları cezaevine göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Çetelerle mücadelede kararlı olduklarının altını çizen Bukele, operasyonları eleştiren uluslararası sivil toplum kuruluşları ve medyanın ne söylediğini önemsemediklerini kaydetti.

AMERİKA KITASININ EN BÜYÜK HAPİSHANESİ AÇILMIŞTI

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi", 2 Şubat'ta Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.

40 bin kapasiteli mega hapishaneye 26 Şubat ve 16 Mart'ta toplamda 4 bin çete üyesi nakledilmişti.

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MS13 ÇETESİ SORUMLU TUTULUYOR

El Salvador'da 27 Mart 2022'de bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

66 bini aşkın çete üyesinin gözaltına alındığı OHAL kapsamında, 2 bin 513 silaha ve 3 bin 167 araca el konulduğu kaydedilmişti.

Bukele, 30 Haziran'da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.

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Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
El Salvador çete

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