"Orta Amerika'da Yaşananların Sınırdaki Etkisini İncelemeye Geldik"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Meksika sınırını ziyareti kapsamında Teksas’a vardı. Harris, ziyarette geciktiği gerekçesiyle başta Cumhuriyetçiler olmak üzere bazı Demokrat Partililer’den de eleştiri almıştı.

Teksas’a varmasının ardından gazetecilere konuşan Harris, “Sınıra geleceğimi Mart ayında söylemiştim. Bu nedenle bu yeni bir plan değil. Sınıra gelmemizin amacı, Orta Amerika’da yaşananların buradaki etkisine bakmak” dedi.

Harris, Orta Amerika’dan büyük bir göç akımı yaşanan ABD-Meksika sınırında yerel yetkililerin yanısıra bölgedeki göçmenlerle de bir araya gelecek.

Başkan Joe Biden’ın, göç politikasıyla ilgili kilit rol verdiği Harris, göç sorununun temelinde Orta Amerika ülkelerindeki ekonomik ve sosyal koşulların yattığını ve ABD-Meksika sınırındaki göçmen yığılmasının bir güvenlik sorunu olduğunu savunuyor.

Sınır bölgesine İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ile birlikte giden Harris, bugün Teksas’ın El Paso sınır kentine ulaştı.

Senatör olduğu ve California eyaletinde başsavcılık görevini yürüttüğü dönemde ABD-Meksika sınırına gittiğini hatırlatan Harris, başkan yardımcısı olarak sınırdaki sorunu öncelikle ele almadığı iddiasıyla Cumhuriyetçiler tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Kamala Harris Haziran ayının başında, Amerika’ya en fazla göç akınının yaşandığı Orta Amerika ülkesi Guatemala’yı ziyaret etti. Harris, Biden yönetiminin göç sorunuyla mücadele için sunduğu planla ilgili Guatemalalı yetkililerle görüştü. Biden yönetimi Honduras, El Salvador ve Guatemala’da ekonomi ve güvenlik alanlarındaki sorunların çözülebilmesine destek amacıyla milyarlarca dolarlık bir yardım paketi öneriyor.

Sınırdaki refakatsiz çocuk sayısı 16 bine yakın

ABD Gümrük ve Sınır Mufafaza Dairesi’nin (CBP) son verilerine göre, Mayıs ayı içinde ABD-Meksika sınırına, sığınma başvurusunda bulunma umuduyla 180 binden fazla göçmen ulaştı. Bu rakam bir önceki ay 178 bin 622 olarak kayda geçmişti.

Mayıs ayında sınıra gelen göçmenler arasında 11 bine yakın çocuk olduğu belirtiliyor. Nisan ayında ise 14 bine yakın çocuk göçmenin sınıra geldiği kayıtlara geçmişti.

Sınırda yaşanan en büyük sorunlardan biri de yetişkin refakati olmadan sınıra gelen çocuklar. 23 Haziran 2021 tarihine gelindiğinde, sınırda ABD yetkililerinin gözetimi altında olan çocukların sayısının 16 bine yaklaştığı belirtiliyor.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sınır bölgesini ziyareti sırasında, El Paso’daki Fort Bliss Üssü’nde acil durum barınağında tutulan refakatsiz çocukları da ziyaret etme şansını bulacak. Söz konusu barınaklarda yaşam koşullarının kötü ve sağlıksız olduğu yönündeki iddialar da hala gündemde.

Tartışma konusu olan Fort Bliss Üssü’ndeki tesis, başkanlık kararnamesi ile sınıra duvar inşa etme emri veren eski Başkan Donald Trump döneminde, göçmen çocukların gözaltına alındığı merkez olarak kullanılmıştı.

Tesisteki yetkililer çocukların kötü koşullar altında gözetim altında tutulduğu iddialarını reddediyor.

Amerika’nın Sesi’nin tesisle ilgili sorularını e-posta yoluyla yanıtlayan bir sözcü, “Çocuklara besin değeri uygun öğünler veriliyor ve şu an Fort Bliss’te 50’den fazla ruh sağlığı uzmanı ve tüm diğer acil durum tesislerinde rehber eğitmenler var” dedi.

Ülkelerinde ırk, din, uyruk, siyasi görüş ya da belirli bir gruba üyelik nedeniyle baskı ve tehdit altında oldukları iddiasıyla ABD’ye iltica başvurusu yapanlar arasında, 2021 yılında 15 bin 320 kişinin başvurusunun onaylandığı belirtiliyor. Syracuse Üniversitesi’nin göçmen mahkemelerinin kararları üzerinde yaptığı incelemelerin sonuçlarına göre, bu yıl iltica başvurusu reddedilenlerin sayısı 10 bin 578’e ulaştı.

Eski Başkan Trump’ın sınır duvarı inşasını göreve başladığı ilk gün durduran Biden, inşaat için Pentagon’dan sağladığı 2 milyar dolarlık fonu da iade etme kararı aldı.

