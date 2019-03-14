KAYSERİ (AA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz. Torunlarımıza yediremeyeceğimiz balı kimseye yedirmemeliyiz." dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Açılışta konuşan TAB Başkanı Şahin, Türkiye'de üretilen balların çok kıymetli olduğunu, düzenlenen uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde edildiğini söyledi.

Ballarının kalitesine rağmen Türkiye'nin yurt dışına yeterince bal pazarlayamadığını vurgulayan Şahin, "Bizim doğamız, arılarımız ve ballarımız dünyanın en zengini. Ancak yurt dışına yeterince bal pazarlayamıyoruz. Ülkemizde üretilen arı ürünlerinin artık yurt dışında kabul görmesi gerekiyor. Bunun için de bilim adamlarımızla beraber çalışmalıyız. Çevre bizim için çok önemli. Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz. Torunlarımıza yediremeyeceğimiz balı kimseye yedirmemeliyiz. Bizim için insan önemlidir." diye konuştu.