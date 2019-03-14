HABER

"Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: - "Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz. Torunlarımıza yediremeyeceğimiz balı kimseye yedirmemeliyiz"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz. Torunlarımıza yediremeyeceğimiz balı kimseye yedirmemeliyiz." dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Açılışta konuşan TAB Başkanı Şahin, Türkiye'de üretilen balların çok kıymetli olduğunu, düzenlenen uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde edildiğini söyledi.

Ballarının kalitesine rağmen Türkiye'nin yurt dışına yeterince bal pazarlayamadığını vurgulayan Şahin, "Bizim doğamız, arılarımız ve ballarımız dünyanın en zengini. Ancak yurt dışına yeterince bal pazarlayamıyoruz. Ülkemizde üretilen arı ürünlerinin artık yurt dışında kabul görmesi gerekiyor. Bunun için de bilim adamlarımızla beraber çalışmalıyız. Çevre bizim için çok önemli. Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz. Torunlarımıza yediremeyeceğimiz balı kimseye yedirmemeliyiz. Bizim için insan önemlidir." diye konuştu.

Şahin, arıcılığın desteklenmesi konusunda, bir koyuna ne veriliyorsa bir kovan arıya da aynısının verilmesini arzu ettiklerini, aynı zamanda mazot desteği istediklerini dile getirdi.

ERÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Konca ise arının insanoğluna sağladığı faydalardan bahsederek, "Arıdan hizmet bekliyoruz ancak arıya hizmet etmiyoruz. Arı cüssesinden çok daha fazla öneme sahip. Arının çevresini çeşitlendirmeliyiz. Kovanların çevresini doğal bakımdan zengin tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ da Orta Anadolu Arıcılık Buluşması'na çevre illerden ve ERÜ'den akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda ilden arı yetiştiricisinin katıldığını söyledi.

Bozdağ, bu buluşmayı geleneksel hale getirerek arıcıların sorunlarına çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlik, 18 Mart'ta sona erecek.

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladıMevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Tarih dersini Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde işledilerTarih dersini Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde işlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin arıcılık

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

89 yaşında gelin oldu!

89 yaşında gelin oldu!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Buzlar çözülünce oraya koştular

Bu kareler Türkiye'den! 3 ay önce başladı, şimdi ise...

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.