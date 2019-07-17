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Orta Anadolu'daki 5 ilde 9 bin 194 konut satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Orta Anadolu'daki 5 ilde yılın ilk yarısında 9 bin 194 konut satışı gerçekleştirildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de bu yılın ilk yarısında 9 bin 194 konut satıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de bu yılın ilk altı aylık diliminde 9 bin 194 konut satışı gerçekleşti.

Bu iller arasında en çok konut satışı 2 bin 531 konutla Niğde'de, en az ise bin 150 konut satışı ile Nevşehir'de gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında, Kırıkkale'de 2 bin 17, Aksaray'da 2 bin 191, Kırşehir'de bin 305, Niğde'de 2 bin 531, Nevşehir'de ise bin 150 konut satıldı.

Ocak-Haziran döneminde en çok konut satışı bin 853 satışla mart ayında gerçekleşirken, en az konut satışı bin 263 satış ile haziranda yapıldı.

Söz konusu illerde, yılın 6 aylık dönemindeki konut satış rakamlarının illere ve aylara göre dağılımı şöyle:

İller Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam Aksaray 337 349 454 417 340 294 2 bin 191 Kırşehir 203 181 231 237 269 184 Bin 305 Kırıkkale 289 265 364 404 425 270 2 bin 17 Nevşehir 136 206 215 238 192 163 Bin 150 Niğde 320 366 589 440 464 352 2 bin 531 Toplam Bin 285 Bin 367 Bin 853 Bin 736 Bin 690 Bin 263 9 bin 194

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