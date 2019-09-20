HABER

Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Enerji Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Komşularımızla sınır ötesi doğal gaz enterkonneksiyonlarımızı daha da güçlendirmiş durumdayız" - "Bölgesel enterkonneksiyon girişimlerimizin en önemli örneklerinden biri, bugüne kadar yaklaşık 3,2 milyar varil petrol tedarik etmiş ve 10 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren BTC Ham Petrol Boru Hattı'dır" - "Bir diğeri ise geçen yıl haziran ayında açıldığından bu yana Türkiye ve AB gaz pazarları için yeni bir kaynak ve rota haline gelen TANAP'tır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, komşu ülkelerle sınır ötesi doğal gaz bağlantılarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Bölgesel enterkonneksiyon girişimlerimizin en önemli örneklerinden biri, bugüne kadar yaklaşık 3,2 milyar varil petrol tedarik etmiş ve 10 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren BTC Ham Petrol Boru Hattı'dır. Bir diğeri ise geçen yıl haziran ayında açıldığından bu yana Türkiye ve AB gaz pazarları için yeni bir kaynak ve rota haline gelen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'dir (TANAP)" dedi.

Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Enerji Bakanları Birinci Toplantısı'na katıldı.

CAREC’e üye Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan enerji bakanları ve üst düzey yöneticileriyle uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Dönmez, yeni CAREC 2030 Enerji Stratejisi Çalışması'nın belirlenmiş olan stratejik hedeflerin, enerji sektörünün son zamanlardaki küresel önceliklerini kapsadığını belirtti.

Dönmez, söz konusu stratejinin enterkonneksiyonlarının, piyasa reformlarını ve temiz enerjinin gelişimini desteklediği kadar bölgesel aktörler arasındaki iş birliğini de öne çıkardığını dile getirerek, bu alanlarda önemli ilerleme kaydetmiş olan Türkiye’nin Orta Asya’daki ortakları için başarılı bir örnek teşkil edebileceğini ifade etti.

Enerji şebeke ve kaynaklarının çeşitliliğinin arz güvenliğinin vazgeçilmez diğer bir unsuru olduğunu anlatan Dönmez, bu kapsamda, Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesini 3,5 milyar metreküpe çıkardığını ve 2023'e kadar da bu miktarın 11 milyar metreküpe ulaşacağını kaydetti.

Dönmez, ayrıca LNG ithalatı için iki Yüzer Depolama ve Tekrar Gazlaştırma Ünitesi tesisi kurduklarını, üçüncüsü için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bu reformların sonucu olarak, Türkiye'nin iyi işleyen, rekabetçi şeffaf bir elektrik ve doğal gaz piyasasına sahip olduğuna işaret eden Dönmez, "Söz konusu reformlar, öngörülebilir piyasa koşulları sayesinde yatırımları kolaylaştırmış ve kayda değer miktarda özel sektör yatırımları çekmiştir. Piyasa oyuncularının ve serbest tüketicilerin sayısının yanı sıra rekabet de önemli ölçüde artmıştır. Dönüşüm sürecinin başlamasından bu yana, Türk enerji sektöründe 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirilmiştir." dedi.

- Kurulu güç 15 yılda üç katına çıktı

Dönmez, büyüyen ekonomiye paralel olarak, Türkiye’de kurulu güç kapasitesinin son 15 yılda üç katına çıkarak 90 gigavatı aştığını söyledi.

Türkiye’nin Avrupa'nın en büyük altıncı elektrik pazarı haline geldiğine dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başarılı enerji dönüşümü, çıkarılan dersler ve güçlendirilmiş enterkonneksiyonlar çerçevesinde, tecrübemizi ortak bir tarih ve kültürel geçmişi paylaştığımız Orta Asya’daki dostlarımızla paylaşarak işbirliğimizi daha da ileriye taşımaya hazırız. Yalnızca Türk kamu sektörü olarak değil, Türk iş dünyası olarak da bölgedeki enerji reformlarına ortaklaşa ivme kazandırmaya ve uluslarımızın refahını artırmaya katkı yapmak istiyoruz. Bu etkinliğin enerji alanında ülkelerimizin kamu ve özel sektörleri arasındaki ortaklıkların ve iş birliklerinin daha da gelişmesine vesile olacağına inancım tamdır.” ifadesini kullandı.

Dönmez, komşu ülkelerle sınır ötesi doğal gaz enterkonneksiyonlarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Ne kadar çok enterkonneksiyon bağlantınız olursa, rekabet ve çeşitlilik sayesinde arz güvenliğinin sağlanması o kadar kolay olur. Bölgesel enterkonneksiyon girişimlerimizin en önemli örneklerinden biri, bugüne kadar yaklaşık 3,2 milyar varil petrol tedarik etmiş ve 10 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren BTC Ham Petrol Boru Hattı'dır. Bir diğeri ise geçen yıl haziran ayında açıldığından bu yana Türkiye ve AB gaz pazarları için yeni bir kaynak ve rota haline gelen TANAP’tır. Hem BTC hem de TANAP, katılımcı ülkelerdeki refahın yanı sıra bölgedeki ortaklıklar, barış ve istikrarın sağlanmasına önemli katkılarda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Sultanbeyli'de gelinin evi önünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı Sultanbeyli'de gelinin evi önünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı 
Çorumlu leblebi ustalarından Serinhisar'a tepkiÇorumlu leblebi ustalarından Serinhisar'a tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez CAREC CAREC Enerji Bakanları Toplantısı Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Özbekistan Taşkent

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızı PKK tarafından kaçırılan babanın acı bekleyişi... Mezarını hazırladı

Eşi Diyarbakır'da, kendisi mezar başında bekliyor...

Son dakika! Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Kapalı Maraş kullanıma açılacaktır

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Son dakika: Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

Son dakika: Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! Kayıp bebek aranıyor

Bodrum açıklarında facia! Kayıp bebek aranıyor

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

'Mobil Türkan' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.