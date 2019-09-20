Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Enerji Bakanları Toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, komşu ülkelerle sınır ötesi doğal gaz bağlantılarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Bölgesel enterkonneksiyon girişimlerimizin en önemli örneklerinden biri, bugüne kadar yaklaşık 3,2 milyar varil petrol tedarik etmiş ve 10 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren BTC Ham Petrol Boru Hattı'dır. Bir diğeri ise geçen yıl haziran ayında açıldığından bu yana Türkiye ve AB gaz pazarları için yeni bir kaynak ve rota haline gelen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'dir (TANAP)" dedi. Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Enerji Bakanları Birinci Toplantısı'na katıldı. CAREC’e üye Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan enerji bakanları ve üst düzey yöneticileriyle uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Dönmez, yeni CAREC 2030 Enerji Stratejisi Çalışması'nın belirlenmiş olan stratejik hedeflerin, enerji sektörünün son zamanlardaki küresel önceliklerini kapsadığını belirtti.

Dönmez, söz konusu stratejinin enterkonneksiyonlarının, piyasa reformlarını ve temiz enerjinin gelişimini desteklediği kadar bölgesel aktörler arasındaki iş birliğini de öne çıkardığını dile getirerek, bu alanlarda önemli ilerleme kaydetmiş olan Türkiye’nin Orta Asya’daki ortakları için başarılı bir örnek teşkil edebileceğini ifade etti. Enerji şebeke ve kaynaklarının çeşitliliğinin arz güvenliğinin vazgeçilmez diğer bir unsuru olduğunu anlatan Dönmez, bu kapsamda, Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesini 3,5 milyar metreküpe çıkardığını ve 2023'e kadar da bu miktarın 11 milyar metreküpe ulaşacağını kaydetti. Dönmez, ayrıca LNG ithalatı için iki Yüzer Depolama ve Tekrar Gazlaştırma Ünitesi tesisi kurduklarını, üçüncüsü için de çalışmaların sürdüğünü aktardı. Bu reformların sonucu olarak, Türkiye'nin iyi işleyen, rekabetçi şeffaf bir elektrik ve doğal gaz piyasasına sahip olduğuna işaret eden Dönmez, "Söz konusu reformlar, öngörülebilir piyasa koşulları sayesinde yatırımları kolaylaştırmış ve kayda değer miktarda özel sektör yatırımları çekmiştir. Piyasa oyuncularının ve serbest tüketicilerin sayısının yanı sıra rekabet de önemli ölçüde artmıştır. Dönüşüm sürecinin başlamasından bu yana, Türk enerji sektöründe 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirilmiştir." dedi.