NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Orta Asya-Güney Kore İşbirliği Forumu 12. Toplantısı'nda, Orta Asya ülkeleriyle Güney Kore arasında su kaynakları yönetimi, teknik standardizasyon, yeşil enerji ve bilgi teknolojileri alanlarında iş birliği geliştirme konuları görüşüldü.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi'nin ev sahipliğinde bakanlık binasında yapılan toplantıya, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aydarbekov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abduleziz Kamilov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha katıldı. Toplantıda Türkmenistan'ı Nur Sultan Büyükelçisi Toylı Komekov temsil etti.

Bakan Tleuberdi, yaptığı açılış konuşmasında, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, kardeş ve komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, Orta Asya-Güney Kore Forumu platformunun, bölge ülkeleriyle Güney Kore arasındaki ilişkileri güçlendirmede etkin bir mekanizmaya dönüştüğüne dikkati çekti.