SEMERKANT (AA) - "Orta Asya-Hindistan Diyaloğu" Dışişleri Bakanları Toplantısı, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, bu diyaloğun temel amacının Orta Asya ülkeleri ile Hindistan arasındaki çok yönlü ilişkilerin yeniden canlanmasına yeni bir dinamizm vermek ve taraflar arasındaki ticaret, ekonomi, yatırım, kültürel ve diğer alanlardaki muazzam iş birliği potansiyelini kullanmak ile uluslararası kuruluşlar bünyesindeki faaliyetlerin koordinasyonu olduğunu kaydetti.

Toplantının başarılı sonuçlara ulaşacağına inandığını belirten Kamilov, "Bu toplantı Orta Asya ve Güney Asya bölgelerinin uluslararası ilişkilerdeki büyük potansiyelini ve artan önemini göz önünde bulundurarak bu ülkelerin çok taraflı iş birliği gündemini genişletmeyi amaçlayan düzenli bir diyaloğu başlatacak.” dedi.

Kamilov, ayrıca Afganistan'ın bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşündüklerini kaydederek, bu çerçevede mevcut potansiyelin tam olarak kullanılması için ortak önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.