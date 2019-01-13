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Orta Asya-Hindistan Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

Özbekistan'ın Semerkant kentindeki toplantıda, bölgesel iş birliği konusu ele alındı

SEMERKANT (AA) - "Orta Asya-Hindistan Diyaloğu" Dışişleri Bakanları Toplantısı, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, bu diyaloğun temel amacının Orta Asya ülkeleri ile Hindistan arasındaki çok yönlü ilişkilerin yeniden canlanmasına yeni bir dinamizm vermek ve taraflar arasındaki ticaret, ekonomi, yatırım, kültürel ve diğer alanlardaki muazzam iş birliği potansiyelini kullanmak ile uluslararası kuruluşlar bünyesindeki faaliyetlerin koordinasyonu olduğunu kaydetti.

Toplantının başarılı sonuçlara ulaşacağına inandığını belirten Kamilov, "Bu toplantı Orta Asya ve Güney Asya bölgelerinin uluslararası ilişkilerdeki büyük potansiyelini ve artan önemini göz önünde bulundurarak bu ülkelerin çok taraflı iş birliği gündemini genişletmeyi amaçlayan düzenli bir diyaloğu başlatacak.” dedi.

Kamilov, ayrıca Afganistan'ın bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşündüklerini kaydederek, bu çerçevede mevcut potansiyelin tam olarak kullanılması için ortak önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj da ülkesinin Orta Asya ülkeleri ile iş birliğini geliştirmeye çok önem verdiğine işaret ederek, bu toplantının Hindistan ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenistan’ın inisiyatifiyle Türkmen doğal gazını Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan'a taşıyacak Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) doğal gaz boru hattının inşaatına devam edildiğini anımsatarak, projenin ekonomik öneminin yanı sıra jeopolitik öneme de sahip olduğunu vurguladı.

Meredov, TAPİ projesinin hayata geçirilmesiyle Afganistan’da güvenlik ve istikrarın sağlanması için olumlu koşulların sağlanacağına dikkati çekerek, bu projenin Afganistan’ın kalkınmasına da önemli katkıda bulunacağını, çok sayıda Afgana yeni istihdam sağlayacağını kaydetti.

Toplantıya ayrıca Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov da katıldı.

- Hindistan'dan Afganistan’a 3 milyar dolarlık kaynak

Bu arada, aynı program kapsamında "Hindistan-Orta Asya-Afganistan Diyaloğu" Dışişleri Bakanları 1. Toplantısı da yapıldı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani'nin de katıldığı toplantıda konuşan Swaraj, Hindistan ve Orta Asya ülkelerinin iyi ilişkilerinin bulunduğunu kaydederek, bu toplantının söz konusu iş birliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Ülkesinin Afganistan’ın yeniden kalkınmasını desteklediğini dile getiren Swaraj, "Afganistan'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında ortak çıkarlarımız var. Hindistan, Afganistan halkını ve hükümetini egemen, demokratik, barışçıl ve istikrarlı bir devlet kurma çabalarında destekliyor. Afganistan'da barış ve uzlaşma çabalarını destekliyoruz. Hindistan, Afganistan’ın kalkınmasına destek sağlamak için 3 milyar dolarlık kaynak sağlayacak." diye konuştu.

Swaraj ayrıca, büyük bir insani ve ekonomik imkana sahip Hindistan’ın bölge ülkeleriyle özellikle altyapı projeleri kapsamında Afganistan konusundaki iş birliğinin son derece verimli olacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Orta Asya-Hindistan Diyaloğu Özbekistan

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