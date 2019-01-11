BAHTİYAR ABDUKERİMOV- Orta Asya-Hindistan Diyalogu'nun Afganistan katılımlı ilk toplantısı yarın Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başlayacak. Yedi ülke dışişleri bakanları iki gün boyunca bölgesel güvenlik ve iş birliği, enerji ve taşımacılık meselelerini görüşecek.

Son yıllarda Orta Asya'da güvenlik ve enerji politikalarını artıran Hindistan, 2012 yılında başlattığı "Orta Asya-Hindistan Diyalogu"na bu kez bölgedeki güvenlik ve istikrarı doğrudan etkileyen Afganistan'ı da katarak, hem bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamayı hem de bölge ülkeleriyle ticari, ekonomik, enerji ve taşımacılık alanlarındaki iş birliğini artırmayı hedefliyor.

İlki 2012'de Kırgızistan'da düzenlenen Orta Asya-Hindistan Diyalogu toplantısına bu yıl ilk kez Afganistan'ın da katılması öngörülürken, bu ülkelerin dışişleri bakanları yarın ve 13 Ocak'ta Semerkant'ta bölgesel iş birliği ve güvenlik konuları ile enerji ve taşımacılık alanlarındaki iş birliğini ele alacak.

Toplantının önemini değerlendiren uzmanlar, Hindistan ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilere Afganistan'ın dahil edilmesinin tüm taraflar için faydalı olacağı yorumunda bulunurken, bunun Hindistan'ın yeni pazar ve zengin enerji kaynaklarına, bölge ülkelerinin büyük ticari-ekonomik ortağa, Afganistan'ın ise ekonomik kalkınma ve istikrara kavuşmasına katkı sağlayacağı öngörüsünde bulunuyor.