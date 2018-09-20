HABER

"Orta Asya Taşımacılık Koridorları" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: - "Orta Asya'da bölgesel taşımacılık koridorlarının geliştirilmesine yönelik yeni stratejinin oluşturulması gerekir"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya'da bölgesel taşımacılık koridorlarının geliştirilmesine yönelik yeni stratejinin oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Özbekistan hükümeti, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Taşımacılık Koridorları Sisteminde Orta Asya: Stratejik Perspektifler ve Gerçekleşmemiş Fırsatlar" konulu konferans, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 37 ülke ve uluslararası kuruluştan 300'den fazla yetkili ve uzman katıldı. Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar ve Asya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Wencai Zhang'ın da yer aldığı konferansta, Orta Asya'daki taşımacılık koridorları sisteminin sorunları ve geliştirme imkanları ele alındı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konferansa gönderdiği mesajı, Özbekistan Başbakan Aripov okudu.

Mesajında, Orta Asya'da bölgesel taşımacılık koridorlarının geliştirilmesine yönelik yeni stratejinin oluşturulması gerektiğini belirten Mirziyoyev, ulaştırma ve lojistik sektöründeki sorunların çözümüne yönelik Orta Asya Ülkeleri Ulaşım ve Taşımacılık Bölgesel Konseyi'nin kurulmasını önerdi.

Mirziyoyev, büyük uluslararası pazarları bağlayan Orta Asya'nın jeo-stratejik konumu göz önüne alındığında, bölgenin uluslararası ulaşım koridorları sistemine entegrasyonunun hızlandırılmasının önemini vurguladı.

Mirziyoyev, denize doğrudan erişimi olmayan bölge ülkelerinin; ihraç ettikleri ürünlerin değerinin yüzde 70-80'ine ulaşan transit ve nakliye masrafları, gümrük işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle de malların taşınması için gereken sürenin yüzde 40'ına varan zaman kaybı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mirziyoyev, Aşkabat Anlaşması çerçevesinde, Rusya-Kazakistan-Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman-Hindistan bölgesel ulaşım koridorunu oluşturmaya başladıklarını bildirdi.

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar da konferansta yaptığı konuşmada, Orta Asya ülkelerinin ulaşım ve taşımacılık açısından önemli bir güzergahta olduğunu belirterek, İslam Kalkınma Bankası'nın, Orta Asya'daki taşımacılık ve ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılmasına büyük önem verdiğini, bununla ilgili projeleri desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Asya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Wencai Zhang ise Orta ve Güney Asya'nın 11 ülkesinden 8'inin denize doğrudan çıkışı olmadığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, konferansta AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize çıkışı olmayan bölge ülkeleri için ulaşım koridorlarının çok önemli olduğunu, bundan dolayı bu konferansın, bölgesel iş birliği ve ulaşım koridorlarının geliştirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Dursun, Özbekistan'ın, coğrafi olarak bölgede kilit konumunda bulunduğunu, kuzey-güney, doğu-batı koridorlarının hepsinde yer alabilecek bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Bunu çok iyi anlamış durumda olan Özbekistan, bölgesel taşımacılık koridorlarının geliştirilmesinde önemli bir yer alabilir." dedi.

PARTNER'Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir''Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir'
Bigadiç’te kan bağışçılarına madalyaBigadiç’te kan bağışçılarına madalya
Azeri iş adamı İsmailov son yolculuğuna uğurlandıAzeri iş adamı İsmailov son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orta Asya Özbekistan

En Çok Okunan Haberler

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.