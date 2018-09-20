"Orta Asya Taşımacılık Koridorları" konferansı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya'da bölgesel taşımacılık koridorlarının geliştirilmesine yönelik yeni stratejinin oluşturulması gerektiğini bildirdi.
Özbekistan hükümeti, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Taşımacılık Koridorları Sisteminde Orta Asya: Stratejik Perspektifler ve Gerçekleşmemiş Fırsatlar" konulu konferans, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.
Konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 37 ülke ve uluslararası kuruluştan 300'den fazla yetkili ve uzman katıldı. Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar ve Asya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Wencai Zhang'ın da yer aldığı konferansta, Orta Asya'daki taşımacılık koridorları sisteminin sorunları ve geliştirme imkanları ele alındı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konferansa gönderdiği mesajı, Özbekistan Başbakan Aripov okudu.
Mesajında, Orta Asya'da bölgesel taşımacılık koridorlarının geliştirilmesine yönelik yeni stratejinin oluşturulması gerektiğini belirten Mirziyoyev, ulaştırma ve lojistik sektöründeki sorunların çözümüne yönelik Orta Asya Ülkeleri Ulaşım ve Taşımacılık Bölgesel Konseyi'nin kurulmasını önerdi.
Mirziyoyev, büyük uluslararası pazarları bağlayan Orta Asya'nın jeo-stratejik konumu göz önüne alındığında, bölgenin uluslararası ulaşım koridorları sistemine entegrasyonunun hızlandırılmasının önemini vurguladı.
Mirziyoyev, denize doğrudan erişimi olmayan bölge ülkelerinin; ihraç ettikleri ürünlerin değerinin yüzde 70-80'ine ulaşan transit ve nakliye masrafları, gümrük işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle de malların taşınması için gereken sürenin yüzde 40'ına varan zaman kaybı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
Mirziyoyev, Aşkabat Anlaşması çerçevesinde, Rusya-Kazakistan-Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman-Hindistan bölgesel ulaşım koridorunu oluşturmaya başladıklarını bildirdi.
İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar da konferansta yaptığı konuşmada, Orta Asya ülkelerinin ulaşım ve taşımacılık açısından önemli bir güzergahta olduğunu belirterek, İslam Kalkınma Bankası'nın, Orta Asya'daki taşımacılık ve ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılmasına büyük önem verdiğini, bununla ilgili projeleri desteklemeye devam edeceğini söyledi.
Asya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Wencai Zhang ise Orta ve Güney Asya'nın 11 ülkesinden 8'inin denize doğrudan çıkışı olmadığını kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, konferansta AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize çıkışı olmayan bölge ülkeleri için ulaşım koridorlarının çok önemli olduğunu, bundan dolayı bu konferansın, bölgesel iş birliği ve ulaşım koridorlarının geliştirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.
Dursun, Özbekistan'ın, coğrafi olarak bölgede kilit konumunda bulunduğunu, kuzey-güney, doğu-batı koridorlarının hepsinde yer alabilecek bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Bunu çok iyi anlamış durumda olan Özbekistan, bölgesel taşımacılık koridorlarının geliştirilmesinde önemli bir yer alabilir." dedi.
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