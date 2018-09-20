"Orta Asya Taşımacılık Koridorları" konferansı

Konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 37 ülke ve uluslararası kuruluştan 300'den fazla yetkili ve uzman katıldı. Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar ve Asya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Wencai Zhang'ın da yer aldığı konferansta, Orta Asya'daki taşımacılık koridorları sisteminin sorunları ve geliştirme imkanları ele alındı.

Mirziyoyev, büyük uluslararası pazarları bağlayan Orta Asya'nın jeo-stratejik konumu göz önüne alındığında, bölgenin uluslararası ulaşım koridorları sistemine entegrasyonunun hızlandırılmasının önemini vurguladı.

Mirziyoyev, denize doğrudan erişimi olmayan bölge ülkelerinin; ihraç ettikleri ürünlerin değerinin yüzde 70-80'ine ulaşan transit ve nakliye masrafları, gümrük işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle de malların taşınması için gereken sürenin yüzde 40'ına varan zaman kaybı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mirziyoyev, Aşkabat Anlaşması çerçevesinde, Rusya-Kazakistan-Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman-Hindistan bölgesel ulaşım koridorunu oluşturmaya başladıklarını bildirdi.

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar da konferansta yaptığı konuşmada, Orta Asya ülkelerinin ulaşım ve taşımacılık açısından önemli bir güzergahta olduğunu belirterek, İslam Kalkınma Bankası'nın, Orta Asya'daki taşımacılık ve ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılmasına büyük önem verdiğini, bununla ilgili projeleri desteklemeye devam edeceğini söyledi.