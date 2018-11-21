"Orta Asya ülkeleri arasında iş birliği ve güven artıyor"

Kazakistan'ın çok yönlü ve barışçıl dış siyaset izlemeye devam edeceğini söyleyen Nazarbayev, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde Rusya ile ilişkileri geliştirmekte olduklarını vurguladı.

Nazarbayev, ülkesinin 184 ülkeyle diplomatik ilişki kurduğunu ifade ederek, "Bizde 98 büyükelçilik ve uluslararası örgüt temsilcilikleri faaliyet göstermektedir." diye konuştu.

Orta Asya ülkeleri arasında karşılıklı ticaret engellerinin ortadan kalktığına işaret eden Nazarbayev, "Özbekistan komşuları Tacikistan ve Kırgızistan ile sınır meselelerini çözdü. Orta Asya ülkeleri arasında iş birliği, karşılıklı ticaret ve güven her geçen yıl artıyor." dedi.

Nazarbayev, Kazakistan'da görev yapan yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, mart ayında Astana'da yapılan ilk Orta Asya ülkeleri devlet başkanları toplantısının bölgesel iş birliğine ivme kazandırdığını belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Orta Asya ülkeleri arasında iş birliği, karşılıklı ticaret ve güvenin her geçen yıl artmakta olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Türkiye, Çin, Avrupa Birliği (AB) ile stratejik ortaklık ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, İran ile ilgili ortak plan ve Afganistan'da siyasi ve insani durumun çözülmesiyle ilgili çalışmalar yapmakta olduklarını kaydetti.

Arap, Müslüman ve Asya ülkeleriyle iş birliğini pekiştirmeye devam edeceklerini belirten Nazarbayev, "Ayrıca Latin Amerika, Karayip ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Nazarbayev, dünyadaki mevcut sorunlarla ilgili ortak kapsamlı önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizerek, bu bağlamda Ukrayna kriziyle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasını desteklediklerini anlattı.

Cenevre ve Astana süreci çerçevesinde Suriye krizinin çözülmesi gerektiğine işaret eden Nazarbayev, "Suriye rejimi ve askeri muhalefetin katıldığı Astana sürecini destekliyoruz. Bir sonraki toplantı için onayımızı verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşmasıyla ilgili çabaları desteklediklerinin, gerekirse Astana süreci devlet başkanları görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Ortak sorumluluk ve hareket prensibi temelinde çok taraflı diyalogun kurulmasını desteklediklerine vurgu yapan Nazarbayev, ancak ABD, Çin, Rusya ve AB arasındaki ilişkileri canlandırarak dünyada barışı sağlayabileceklerini, yatırım ve ticarete ilişkin sorunları çözebileceklerini sözlerine ekledi.

