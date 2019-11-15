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Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları 2. İstişare Toplantısı Taşkent'te yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 19:41 | Son Güncelleme

Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları 2. İstişare Toplantısı Taşkent'te yapılacak

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Orta Asya ülkeleri Cumhurbaşkanları 2'nci İstişare Toplantısı'nın 29 Kasım'da Taşkent'te yapılacağını bildirdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşen toplantıda, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilauberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşması yapan Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları 2'nci İstişare Toplantısı'nın 29 Kasım'da Taşkent'te yapılacağını belirterek, dışişleri bakanları toplantısının amacının ise bu zirveye hazırlık olduğunu söyledi.

Kamilov, "Bu toplantımız öncesinde uzmanlar, 29 Kasım'da Orta Asya ülkeleri cumhurbaşkanlarının Taşkent'te yapılacak istişare toplantısı için gündemi yoğun şekilde hazırladı." dedi.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam edilen toplantıda, bakanların zirveye hazırlık meselelerinin yanı sıra bölgesel iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve diğer güncel meseleleri ele aldığı öğrenildi.

Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları 1'inci İstişare Toplantısı, geçen yıl martta Kazakistan'da yapılmıştı.

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Orta Asya ülkeleri Cumhurbaşkanları İstişare Toplantısı Özbekistan

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