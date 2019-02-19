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Orta Asya'da iş birliği konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Orta Asya'daki Önleyici Diplomasi Merkezinin desteğiyle Özbekistan hükümetince organize edilen "Orta Asya'da ortaklık, zorluklar ve yeni fırsatlar" konulu konferansa 50'ye yakın ülkeden uzman ve yetkili katılıyor

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Orta Asya'da ortaklık, zorluklar ve yeni fırsatlar" konulu uluslararası konferans başladı.

Birleşmiş Milletler Orta Asya'daki Önleyici Diplomasi Merkezinin (UNRCCA) desteğiyle Özbekistan hükümetince organize edilen ve 2 gün sürecek konferansa 50’ye yakın ülkeden çok sayıda uzman ve yetkili katılıyor.

Konferansta konuşan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, eşsiz bir jeostratejik konuma sahip Orta Asya'nın asırlardır Avrupa, Orta Doğu, Güney ve Doğu Asya'yı birbirine bağladığını ve büyük kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Kamilov, son dönemde güvenlik, sınır meseleleri ve su kaynaklarının kullanımı gibi bölgenin en ciddi sorunlarının çözülmeye başladığına dikkati çekerek "Orta Asya’daki yakınlaşma süreci kimsenin çıkarlarına karşı değildir. Aksine, bölgesel iş birliğine yatırım yapmak Orta Asya'nın istikrarlı ve müreffeh bir bölge olmasına katkı sağlar, bu da güvenilir ve öngörülebilir uluslararası ortak anlamına gelir." dedi.

Kamilov, Orta Asya'da sürdürülebilir kalkınmanın, bölgenin bir parçası olan Afganistan’da barışın sağlanmasına bağlı olduğunu, bu sorunun çözümüne yönelik uluslararası çabaların artmasını desteklediklerini kaydetti.

Orta Asya'da çok taraflı iş birliği için mekanizma ve düzenlemelerin geliştirilmesi, ticari ve ekonomik iş birliğinin derinleşmesi için uygun koşulların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Kamilov, "Orta Asya her zaman tek ve bütün bir bölge olmuştur. Ortak tarih ve din, dil benzerliği, gelenek ve manevi değerleri olan bizlerin ortak geçmişimiz ve geleceğimiz var." diye konuştu.

UNRCCA Başkanı Natalia German da terörle mücadelenin bölge ülkelerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan olduğunu kaydederek bunun da ancak bölgesel iş birliği yoluyla çözülebileceğini dile getirdi.

Bölgedeki su kaynaklarının ortak kullanımı meselesinin de bölgenin önemli sorunlarından olduğuna işaret eden German, bu sorunun çözümünün, istikrarlı kalkınma sağlayacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Orta Asya Özbekistan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov

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