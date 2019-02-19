Orta Asya'da iş birliği konferansı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Orta Asya'da ortaklık, zorluklar ve yeni fırsatlar" konulu uluslararası konferans başladı.

Birleşmiş Milletler Orta Asya'daki Önleyici Diplomasi Merkezinin (UNRCCA) desteğiyle Özbekistan hükümetince organize edilen ve 2 gün sürecek konferansa 50’ye yakın ülkeden çok sayıda uzman ve yetkili katılıyor.

Konferansta konuşan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, eşsiz bir jeostratejik konuma sahip Orta Asya'nın asırlardır Avrupa, Orta Doğu, Güney ve Doğu Asya'yı birbirine bağladığını ve büyük kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Kamilov, son dönemde güvenlik, sınır meseleleri ve su kaynaklarının kullanımı gibi bölgenin en ciddi sorunlarının çözülmeye başladığına dikkati çekerek "Orta Asya’daki yakınlaşma süreci kimsenin çıkarlarına karşı değildir. Aksine, bölgesel iş birliğine yatırım yapmak Orta Asya'nın istikrarlı ve müreffeh bir bölge olmasına katkı sağlar, bu da güvenilir ve öngörülebilir uluslararası ortak anlamına gelir." dedi.

Kamilov, Orta Asya'da sürdürülebilir kalkınmanın, bölgenin bir parçası olan Afganistan’da barışın sağlanmasına bağlı olduğunu, bu sorunun çözümüne yönelik uluslararası çabaların artmasını desteklediklerini kaydetti.