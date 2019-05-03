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Orta Asya'da uyuşturucuyla mücadelede iş birliği toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Orta Asya'da uyuşturucuyla mücadelede iş birliği toplantısı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin Orta Asya'daki uluslararası terör faaliyetlerini finanse etmenin ana kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

"Orta Asya'da Uyuşturucu Kontrolü Bölgesel İş birliği Memorandumuna Taraf Devletlerin 11. Toplantısı" Taşkent'te başladı. Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dan üst düzey yetkili ve uzmanların katıldığı toplantıda Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Genel Müdürü Yuriy Fedotov, Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Vladimir Narov ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin Orta Asya'daki uluslararası terör faaliyetlerini finanse etmenin ana kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Orta Asya'daki uyuşturucu tehdidinin esas kaynaklarından birinin dünya afyon üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan Afganistan'daki durumdan kaynaklandığını ifade eden Kamilov, Orta Asya ülkelerinde yasa dışı psikotrop maddeler pazarının hızlı gelişimiyle ilgili endişelerini de dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Orta Asya’da uyuşturucu kaçakçılığı ve terör tehdidi ile mücadelede ortak çabaların önemini vurgulayarak, bu çerçevede Orta Asya Yasa dışı Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele Bölgesel Bilgi ve Koordinasyon Merkezinin (CARICC), Şanghay İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile iş birliklerinin arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Lavrov, taraf ülkelerin uyuşturucuyla mücadeledeki tutumlarının uluslararası platformlarda birleştirilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, bu çerçevede özellikle sözde "hafif uyuşturucu" ve "uyuşturucu kullanma özgürlüğünün" yasallaşmasını önlemek için ortak adımların atılmasının önemli olduğunu belirtti.
Lavrov, Orta Asya'da şiddet, düşmanlık ve istikrarsızlığı besleyen terör ile uyuşturucu kaçakçıları arasındaki bağlantılara karşı koordineli mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Fedotov da Orta Asya'da Uyuşturucu Kontrolü Bölgesel İş Birliği Memorandumu'nun bölgede yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede temel yasal altyapıyı oluşturduğunu vurguladı.

Orta Asya'da Uyuşturucu Kontrolü Bölgesel İş Birliği Memorandumu 1996'da Taşkent'te Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan tarafından imzalandı. Memoranduma Rusya 1998’de, Azerbaycan da 2001’de katıldı.

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