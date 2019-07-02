Orta Asya'nın en büyük cami inşaatında sona yaklaşılıyor

BAHTİYAR ABDUKERİMOV - Tacikistan'da yapımına devam edilen ve Orta Asya’nın en büyüğü olması beklenen cami inşaatında sona yaklaşılıyor.

İmam Abu Hanife’nin doğumunun 1310. yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Ekim 2009’da başkent Duşanbe'nin kuzeyindeki yüksek bir noktada, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın katılımıyla temeli atılan inşaat çalışmalarına Ekim 2011'de başlandı. Yabancı inşaat şirketlerinin de yer aldığı cami inşaatı çalışmaları 8 yıldan bu yana aralıksız devam ediyor.

Toplam 100 milyon dolara mal olması beklenen cami için Tacikistan hükümetinin 30 milyon dolarlık katkısının yanı sıra Katar hükümeti de 70 milyon dolarlık kaynak sağladı.

Tacik yetkililere göre, 30 bin metrekare kapalı mekana sahip olması beklenen cami, avlusu ile 120 bin kişiyi ağırlayabilecek. Yüksekliği 75 metrelik 4 minaresi bulunan cami, yüksekliği 47 metrelik ana kubbe ve 20 küçük kubbeden oluşacak. Toplam 12 hektarlık araziye sahip camide yaklaşık 4 bin araç kapasiteli otopark, müze, kütüphane, konferans salonu, yemekhane ve idari binalar da yer alacak.