Orta Asya'nın en büyük camisi Kazakistan'da yapılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, başkent Astana'da yapılacak Orta Asya'nın en büyük camisinin temelini attı.

EXPO 2017 fuar alanı yanında yer alacak 30 bin kişi kapasiteli caminin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, caminin sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda turistlerin ziyaret edeceği, şehrin önemli sembolü olacağını belirterek "Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittim ve Şeyh Zayed Camisi'ni ziyaret ettim. 3-4 yıl önce hizmete sunulmasına rağmen, onu yılda 6 milyon turist ziyaret ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca caminin iş adamları ve gönüllüler tarafından finanse edileceğini ve bölgedeki en büyük cami olacağını sözlerine ekledi.

Projeye göre, 57 bin metrekare alana inşa edilecek caminin minarelerinin yüksekliğinin 130 metre olması planlanıyor.

Caminin ismi ve inşaatına ne zaman başlanacağı henüz bilinmiyor.

Orta Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen ve 2012'de hizmete sunulan Astana'daki Hazreti Sultan Camisi 17 bin 700 metrekarelik kapalı alanda hizmet veriyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan 30 bin kişilik İmam Serahsi Camisi, 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 2004'te açılan 10 bin kişi kapasiteli Türkmenbaşı Ruhi Camisi ise 18 bin metrekarelik alanda yer alıyor.

