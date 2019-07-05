HABER

Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Türk şirketi Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 215 metre yüksekliğinde 50 katlı gökdelen inşa edecek

TAŞKENT (AA) – Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi inşa edecek.

İnşaatı tamamlandığında 215 metre yüksekliğinde olacak 50 katlı gökdelen, Türk Özgüven şirketi tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te inşa edilecek. Türk şirketi tarafından inşa edilecek projenin maliyeti 150 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

İnşaat tamamlandığında, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki 201 metre yüksekliğindeki gökdeleni geride bırakarak, Orta Asya’nın en yüksek binası olacak.

Taşkent’in merkezinde kurulacak “Tashkent City” Uluslararası İş Merkezi bünyesinde kurulacak söz konusu projenin tanıtımı düzenlendi. Tanıtımda Özbekistan’ın Murad Buildings şirketinin yatırımıyla Türk Özgüven şirketi tarafından inşa edilecek proje hakkında bilgi verildi. İnşa edilecek proje ile ilgili detaylar ve tasarıların yer aldığı kısa bir film gösterildi.

Toplantıda konuşan Murad Buildings şirketi Başkanı Murad Nazarov, projenin hayata geçirilmesi için ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinden 100’e yakın şirket ile iş görüşmeleri yaptıklarını kaydederek, bu görüşmelerin ardından, bu gökdelenin inşaatı için Türk Özgüven şirketini seçtiklerini belirtti. Nazarov, 1,5 hektarlık alana kurulacak projenin bir çok açıdan Özbekistan'da bir ilk olacağını ifade ederken, projenin tahmini tutarının 150 milyon dolar civarında olduğunu aktardı.

Özgüven şirketi kurucusu Özgür Onur Özgüven de, söz konusu projenin ata yurdu Özbekistan’ın tarihi ve mimarcılığı tarihi açısından öneminin farkında olduklarını kaydederek, Orta Asya’nın merkezinde, İpek Yolu’nun kalbinde, gelişen, büyüyen Özbekistan’a katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

- 215 metre yüksekliğiyle Orta Asya'nın en yüksek binası olacak

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Özgüven, 4 ay önce başladıkları gökdelenin inşaat ve proje çalışmalarını yürüttüklerini ve şu anda projeyle ilgili zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, proje için Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden çok sayıda profesör, mühendis ve uzmanın da aralarında bulunduğu 500 kişinin bu proje için çalıştığını belirtti.

Özgüven, "Projemizin en belirgin özelliği Özbekistan’ın en yüksek yaşam alanı olacak olmasıdır. 215 metreyi aşacak bina, inşaat bittiğinde Orta Asya’nın en yüksek yaşam alanlarından olacak. Mimari görünümü ve dünyada eşine az rastlanacak özellikleriyle benzersiz olacak. İpek Yolu’nun çatısına Özbekistan bayrağını gururla dikeceğimizi ilan etmek istiyoruz." dedi.

Projenin temelinde 20 bin metreküp, tamamında da 170 bin metreküp beton kullacaklarını ve bu beton ile 80 metrekareli yaklaşık 5 bin dairenin yapılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Özgüven, projede kullanılacak 25 bin ton demirin toplam uzunluğunun ise Taşkent ile İstanbul arasındaki mesafenin iki katından fazla olan 7 bin 500 kilometreyi oluşturduğunu kaydetti.

İnşaatı tamamlandığında binanın toplam ağırlığının 500 bin tonu oluşturacağını dile getiren Özgüven, "Özbekistan’ın en yüksek, en ihtişamlı ve en donanımlı bina kompleksini hayata geçirmek için her gün çalışıyoruz" diye konuştu.

Özgüven ayrıca, rezidans, otel, iş merkezi, otopark ve diğer farklı görevleri görecek çok fonksiyonlu gökdelen inşaatı için yapı malzemeleri, kalıp, vinç, beton santrali ve beton ekipmanlarının Türkiye’den temin edeceklerini de sözlerine ekledi.

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Çin Başkonsolosluğu önünde protestoÇin Başkonsolosluğu önünde protesto
İslahiye’de çocuklar süs havuzunda serinliyorİslahiye’de çocuklar süs havuzunda serinliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Taşkent

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Hatay Reyhanlı'da patlama!

Hatay Reyhanlı'da patlama!

İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arası çalışma başlatılıyor! 36 gün bu saatlerde kapalı olacak

Dikkat! Çalışma başlatılıyor... 36 gün trafiğe kapalı olacak

İlk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı

İlk hacı adayları yola çıktı!

Buna yürek dayanmaz: Torunum Hiranur'un yaşadığına sevinemedik

Buna yürek dayanmaz: Torunumun yaşadığına sevinemedik

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Makas atarak geldi, sonrası korkunç

Makas atarak geldi, sonrası korkunç

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yat keyfi

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.