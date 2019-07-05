Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak

TAŞKENT (AA) – Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi inşa edecek.

İnşaatı tamamlandığında 215 metre yüksekliğinde olacak 50 katlı gökdelen, Türk Özgüven şirketi tarafından Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te inşa edilecek. Türk şirketi tarafından inşa edilecek projenin maliyeti 150 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

İnşaat tamamlandığında, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki 201 metre yüksekliğindeki gökdeleni geride bırakarak, Orta Asya’nın en yüksek binası olacak.

Taşkent’in merkezinde kurulacak “Tashkent City” Uluslararası İş Merkezi bünyesinde kurulacak söz konusu projenin tanıtımı düzenlendi. Tanıtımda Özbekistan’ın Murad Buildings şirketinin yatırımıyla Türk Özgüven şirketi tarafından inşa edilecek proje hakkında bilgi verildi. İnşa edilecek proje ile ilgili detaylar ve tasarıların yer aldığı kısa bir film gösterildi.

Toplantıda konuşan Murad Buildings şirketi Başkanı Murad Nazarov, projenin hayata geçirilmesi için ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinden 100’e yakın şirket ile iş görüşmeleri yaptıklarını kaydederek, bu görüşmelerin ardından, bu gökdelenin inşaatı için Türk Özgüven şirketini seçtiklerini belirtti. Nazarov, 1,5 hektarlık alana kurulacak projenin bir çok açıdan Özbekistan'da bir ilk olacağını ifade ederken, projenin tahmini tutarının 150 milyon dolar civarında olduğunu aktardı.